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Каскадерка из Властелина колец получила серьезную травму - подробности и ее состояние

29 июня 2021, 20:28

Известная каскадерка Дайна Грант получила травму головы и шеи, но страховая отказалась покрывать ее операцию.

Дайна Грант
Дайна Грант / instagram.com/daynastunts/ Wonder Woman

На днях стало известно, что каскадерка, у которой есть своя школа каскадеров, постановщица трюков для фильмов Чудо-женщина, Безумный Макс и Зена, Дайана Грант получила аневризму головного мозга и траму шеи.

Как сообщает One News, после того, как работающая над Властелином колец каскадерка сообщила о свой проблеме, она собрала сумму на операцию за 24 часа.

Актриса Люси Лоулесс сообщила, что Дайана получила травму в Новой Зеландии. Но источники уточнили, что это было не на съемках.

В понедельник она провела КТ и МРТ, которые показали 8-миллиметровую аневризму и травму шеи. Операция за 60 тысяч была не по карману, и Грант собирали деньги через сосети.

Ранее в этом году Грант работала над предстоящим многомиллионным телесериалом Властелин колец, который в настоящее время снимается в Новой Зеландии и производится Amazon Studios.

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По словам источников, с тех пор она работала как минимум над четырьмя другими постановками, а также руководила школой трюков, прежде чем заболела. Неизвестно, над каким производством она работала в момент обнаружения аневризмы.

В беседе с Herald Грант сказала, что она потрясена ответом и планирует пожертвовать оставшиеся средства на благотворительность.

"Я была так потрясена удивительной любовью и поддержкой со всего мира", - сказала она. - 60 000 долларов были собраны для моей операции на головном мозге на небольшой странице менее чем за 24 часа, операция теперь покрыта, и все, что сверх этого, будет направлено на мою реабилитацию и послеоперационный уход".

Дайана Грант поблагодарила всех за помощь и поддержку. Теперь она готовится к операции.

Дайна не только каскадерка мирового класса, но и мать троих детей, одному из которых 7 лет. Также она руководит школой каскадеров в Новой Зеландии и работает с молодыми талантами.

Ранее Amazon раскрыл сюжет сериала по Властелину колец.

Съемки первого сезона сериала по Властелину колец начались в Новой Зеландии в феврале 2020 года, но были перенесены из-за коронавируса.

Джозеф Моул играет антагониста, а одну из главных героинь - Галадриэль играет Морфидд Кларк. Маркелла Кавена исполняет роль Тайры - главной героини.

новости шоу бизнеса сериалы Amazon
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