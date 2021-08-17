Кароль и Latexfauna выпустили совместную песню Bounty

Тина Кароль / instagram.com/tina_karol/

Украинская певица Тина Кароль в рамках своего украиноязычного альбома дуэтов Молода кров представила вторую коллаборацию после песни с Kazka.

На этот раз с украинским коллективом Latexfauna. Артисты вместе перепели хит группы Bounty. Интересно, что в звучании самого трека ничего почти не изменилось, кроме того, что иногда слышен голос Кароль.

Артистка не стала "перетягивать на себя одеяло", дав возможность молодім исполнителям по максимуму себя проявить. Поклонники группы восприняли эту коллаборацию двояко. Кому-то хотелось большое Кароль, а кто-то отметил, что без Тины трек звучит лучше.

Сама Певица пока что не комментировала новый хит, отметив только в своем сториз, что он занял первое место в украинском iTunes.

Премьера всего альбома Молода кровь будет уже на днях - для прослушивания дуэтный альбом станет доступный с 20 августа 2021.

Тина Кароль посвятила альбом Молодая кровь к 30-летию независимости Украины.