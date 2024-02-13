Карма догнала: путинистка Кудрявцева снова в больнице и "выпала" надолго

Российскую ведущую Кудрявцеву преследует череда неудач.

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Кудрявцева жалуется на жизнь / Коллаж Главред, фото Instagram/lera.tv

Российская пропутинская телеведущая Лера Кудрявцева, которая говорила, что готова взять в руки автомат и идти убивать украинцев, искренне удивляется, чем же она так разгневала Бога.

На своей странице в Instagram, оккупантка опубликовала фото гипса, который однозначно надолго выбил ведущую из светской жизни. В своем телеграмм, российская патриотка Кудрявцева жалуется своим подписчикам на жизнь, ведь она "живет по совести".

Путиниска Кудрявцева порвала связки и сломала ногу / Скриншот Instagram/lera.tv

"Я не знаю, чем я прогневила Бога. Что я делаю не так? Пытаюсь жить по совести, не желаю никому зла, работаю, помогаю всем, занимаюсь благотворительностью. Но то, что со мной происходит - это какой-то сюр", - говорит путинистка, которая, напомним, поддерживает убийства мирного населения независимой страны Украины.

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Кудрявцева жалуется на работу / Коллаж Главред, фото Instagram/lera.tv

Диагноз престарелой телеведущей звучит так: Полный разрыв передней крестообразной связки. И перелом литерального мыщелка правой большеберцовой кости.

К слову, в последнее время Кудрявцеву подводит здоровье. Она сложно перенесла ковид и также оказалась в больнице.

Ранее Кудрявцева рассталась со своим молодым мужем - Игорем Макаровым. Об этом женщина написала на своей странице в Telegram. "Я ушла от мужа. Алкоголь - зло. Точка", - написала она, имея ввиду то ли мужа, то ли себя.

Ранее также Кудрявцева, на старости лет решила, что она может петь.Она даже снимает клипы, двигая своим не молодым телом в такт своему безголосому пению. Но вот интересно не то, как горланит пропутинская телеведущая, а репертуар.

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