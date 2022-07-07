Карлос Сантана потерял сознание во время концерта

Карлос Сантана один из наиболее известных артистов/ Instagam

Легендарный гитарист Карлос Сантана, во время концерта в США, потерял сознание.

74-летний артист упал прямо на сцене во время исполнения песни Joy. На его официальном сайте сказано, что он потерял сознание из-за теплового удара и обезвоживания.

"Карлоса доставили в отделение неотложной помощи McLaren Clarkston для наблюдения, и он чувствует себя хорошо", — сказал его менеджер Майкл Врионис.

Сантана должен был выступить в среду в The Pavilion at Star Lake в Пенсильвании. Это шоу пока откладывается.

Гитарист Карлос Сантана родился в Мексике. Он и его семья переехали в США в 1960-х годах. Научившись играть на гитаре в юном возрасте, Сантана стал известен в 1960-х и начале 1970-х годов.

Сегодня он считается одним из величайших гитаристов всех времен. Сантана выиграл 10 премий Грэмми и три латинских Грэмми. В 1998 году он и его одноименная группа были занесены в Зал славы рок-н-ролла. В 2015 году журнал Rolling Stone поставил его на 20-е место в списке 100 величайших гитаристов всех времен.

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