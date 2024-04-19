Кардашьян на унитазе: в сеть слили неудобное фото селебрити

Муж селебрити Кортни Кардашьян выложил фото своей супруги на унитазе.

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Муж Кардашьян пошутил над своей женой / Коллаж Главред, фото Instagram/travisbarker

Американский музыкант Трэвис Баркер отпраздновал 45-летие жены Кортни Кардашьян, поделившись фотографией, на которой она сидит в туалете.

Эта фотография стала грандиозным взрывом в Instagram. Его 8,7 млн подписчиков с радостью встретил этот пост. "С Днем Рождения мою прекрасную жену, вторую половинку и лучшего друга навеки. Я люблю тебя, я люблю нашу совместную жизнь. Спасибо за то, что ты самая замечательная жена, о которой только можно мечтать. За долгие годы совместных приключений", - написал он.

"Это настоящая любовь", — написал один человек в комментарии, а другой добавил: "Ммфаууу, тебе не обязательно было поступать с ней так, но я рад, что ты это сделал", - шутят поклонники.

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Кортни Кардашьян показала самое сокровенное / Скриншот Instagram/travisbarker

Поздравление Баркера, конечно же, включало и другие снимки его супруги. Они показывают, как Кардашьян отдыхает в постели, в частном самолете или на лодке с Баркером.

Кто такая Ким Кардашьян Ким Кардашьян — американская звезда реалити-шоу, актриса, предприниматель. Мировую известность приобрела после выхода популярного реалити-шоу "Семейство Кардашьян", пишет Википедия.

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Напомним, ранее звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась серией новых снимков из своей предстоящей коллекции купальников, в которой представлено множество дизайнов со змеиными принтами, а также яркие цвета.

Напомним, ранее Кардашьян угодила в скандал. В частности, она получила негативную реакцию за то, что выставила "грязную" сумку Hermès Birkin на семейном сайте перепродажи под названием Kardashian Kloset.

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