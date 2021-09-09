"Караулили возле дома": Сумская рассказала, как ее преследовал "неадекват"

Ольга Сумская рассказала о преследованиях / Instagram

Актриса Ольга Сумская рассказала о жутких преследованиях, которые лишь чудом не завершились трагедией. В частности, один из фанатов навязчиво писал звезде и даже ее младшей дочери в социальных сетях и караулил у подъезда, рассказала в студии программы Касается каждого.

Актриса прошла на проект в роли звездного эксперта где обсуждали преследователя девочки из Запорожской области, которой угрожает взрослый мужчина. Сумская объяснила, что социальные сети могут быть очень опасными, ведь существует много "неадекватов".

Также она поделилась своей историей, как когда-то страдала от преследования. Звезде в социальных сетях писал "неадекват", он приглашал ее в гости и признавался в симпатии. Сумская говорит, что мужчина был вежливым, однако актриса заподозрила опасность, когда он начал писать не только ей, но и младшей дочери.

Кроме того, "неадекват" настойчиво караулил возле дома Ольги Сумской. Однажды у подъезда она увидела мужчину, который подошел к ней и представился. Тогда она поняла, что это настойчивый фанат и ей очень стало страшно.

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Вся эта ситуация очень жуткая, ведь мужчина писал ей, ее дочери и узнал адрес актрисы.

Сумская от "неадеквата" к счастью не пострадала. Актриса не стала рассказывать, чем закончилась история с преследованием, однако отметила, как важно беречь себя и своих детей от странных и навязчивых фанатов в социальных сетях.

Ранее Главред писал о том, что Ольга Сумская ехала поездом Укрзализныци из Кременчуга в Киев. У нее были билеты купе без кондиционера, но она не заметила это. Она обливалась водой, а потом публично объявила, что Укрзализныця издевается с пассажиров.