Капали слезы, капали: Джонни Депп заплакал от овации зрителей на Каннском фестивале

Растроганный актер Джонни Депп быстро вытер слезы и жестами поблагодарил публику, после чего обнял режиссера фильма – Майвенн.

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Джонни Депп, Каннский фестиваль / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com/

Легендарный голливудский киноактер и продюсер Джонни Депп (чья карьера в последние годы переживает не лучшие времена) заплакал от радости, когда зрители Каннского фестиваля устроили ему стоячую 7-минутную овацию после премьеры его нового фильма "Фаворитка".

В этом кино Депп сыграл легендарного французского короля XVIII века из династии Бурбонов − Людовика XV. По сложившейся негласной традиции, чем громче аплодирует публика на Каннском кинофестивале, тем успешнее могут оценить ленту.

К слову, для Деппа роль в "Фаворитке" станет явно стала знаковой. Дело в том, что после скандального развода с актрисой Эмбер Херд и последующего судебного процесса его с большим шумом уволили из гигантской франшизы "Фантастические твари". И у него возникли большие проблемы с карьерой – в том числе и с приглашениями на фестивали масштаба Каннского.

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Растроганный актер вытер слезы и жестами поблагодарил публику, после чего обнял режиссера фильма – Майвенн, которая тоже сыграла в фильме в одном из главных ролей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-жена Деппа, актриса Эмбер Херд была признана судом виновной в клевете, которая повлекла за собой последствия для жизни и карьеры Джонни. За свое преступление она обязана выплатить крупный штраф.

Позже стали известны условия, при которых Джонни Депп готов "простить" своей бывшей жене Эмбер Херд многомиллионную компенсацию в качестве возмещения ущерба.

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