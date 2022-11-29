Каминская рассказала правду про отъезд из Украины, и почему не могла чистить картошку как Астафьева

Слава Каминская рассказала, почему после 24 февраля уехала из Украины / instagram.com/slava_kaminska

Украинская певица, бывшая участница девичьего дуэта НеАнгелы, Слава Каминская славится своей откровенностью, однако с начала полномасштабной войны личным делится меньше.

В интервью для Зіркового артистка рассказала, почему на самом деле не осталась в Украине во время войны, и поделилась планами на будущее.

Так Каминская отреагировал на хейт в ее адрес в соцсетях из-за того что бежала из страны в Нидерланды. Певица отмечает, что такое решение ее заставил принять материнский долг - 8-летний Леонард и 7-летняя Лаура тяжело переживали войну, им был необходим покой.

"Мы когда уехали из страны, у меня у Леона начались панические атаки. И он пугался даже когда пролетала оса. Звуки, когда что-то жужжало, он останавливался и начинал реветь так, что я просто не могла его унять. И я не понимаю, что бы было сейчас, как бы он услышал сейчас сирены, что было бы с моим ребенком... Лаура каждый день плачет: "Мама, я хочу домой, я хочу к своим подружкам, я хочу к своим преподавателям". Я пыталась как-то показать, что чувствует каждая женщина, находящаяся за границей. Мы не приехали сюда отдыхать. Это другая жизнь. Вот часто говорят, что я уехала... А что делать, когда маленькие дети? Я бы может чистила картошку, как Даша Астафьева, если бы у меня не было детей. Я не хочу. Если у меня сейчас истерики у ребенка, то что будет дальше? Я не понимаю. Я очень хочу, чтобы это все кончилось и все было как раньше… Но сейчас такие времена", - делится Слава.

И хоть сама она посещала Украину после отъезда, с семьей она вернется на родину не раньше нашей победы и окончания военных действий. "Когда будет безопасно для детей, когда я пойму, что у меня ребенок не будет валяться на полу, плакать от каких-то громких звуков... Я уже чемоданы упаковываю. Мне кажется. что это время уже близко. Я уверена, что победа уже скоро", - сделала прогноз певица.

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