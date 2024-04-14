Камалия высказалась о бывшем муже после слива ее снимков с избитым лицом

Певица Калия стала на защиту бывшего мужа после опубликованных ее фотографий в гематомах.

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Камалия сделала заявление о муже / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

В сети появились фотографии украинской певицы Камалии в синяках, фанаты звезды даже предположили, что к "побоям" причастен ее бывший муж Мохаммад Захур. Певица все же решила прокомментировать данную ситуацию.

На своей странице в соцсетях Камалия заявила, что ее бывший муж честный и порядочный чоловек, который выступает против преследований и насилия.

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"Как отец моих любимых дочерей и мой неизменный партнер в течение 20 лет, Захур всегда воплощал только любовь, поддержку и непоколебимый позитив ... Он отдал себя воспитанию наших дочерей, отдавая предпочтение их благополучию над личными или профессиональными интересами. Его отказ от бизнес-активностей в пользу будущего нашей семьи является свидетельством его безграничной любви и преданности", – написала певица.

А также Камалия попросила уважать Захура, ведь он много помогает Украине.

"В случае каких-либо вопросов или опасений, я готова стать единственным объектом внимания, защищая Захура от любого необоснованного внимания. Давайте предоставлять приоритет честности, сочувствию и уважению в наших рассказах, чествуя людей, как Захур, которые воплощают эти ценности во всех аспектах своей жизни", – подчеркнула звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kamaliya (@kamaliyaofficial) Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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Отметим, недавно певица Камалия поделилась видео, которое в прессе назвали воссоединением бывших супругов - на нем певица и Мохаммад Захур посетили Almarah Foundation. Эксы в кадре держались вместе и обменивались непринужденными улыбками.

А также ранее певица Камалия приехала в Сицилию, чтобы встретиться и спеть для украинских беженцев. Ее поздравили чиновники города Мессина, Сицилия, включая мэра города.

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