Сияющие и счастливые: Камалия воссоединилась с бывшим мужем-миллиардером

Камалия и Мохаммад Захур совершили новый выход в свет, как партнеры.

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Камалия и Мохаммад Захур вместе совершили публичный выход / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

В апреле 2023 года украинская певица и модель Камалия призналась поклонникам, что расторгает брак с британо-украинским миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром после 20 лет отношений.

Однако недавно артистка поделилась видео, которое в прессе уже назвали воссоединением бывших супругов - вместе Камалия и Мохаммад посетили Almarah Foundation, организацию, которая занимается сиротами Пакистана. Эксы в кадре держались вместе и обменивались непринужденными улыбками.

Камалия ранее отмечала, что, вопреки разводу, ее с Захуром по-прежнему связывают деловые обязательства, к тому же они сохраняют дружеские отношения чтобы совместно воспитывать двоих дочерей - 10-летних близняшек Мирабеллу и Арабеллу. Совместное появление на мероприятии организации, вероятно, относилось именно к таким партнерским обязанностям.

видео дня

Тем не менее новые совместные кадры Камалии и Захура вновь породили сплетни о том, что на самом деле супруги все еще вместе, а развод был лишь пиар-ходом певицы. В основном слухи базируются на том, что на публике бывшие муж и жена продолжают вести себя, как прежде, и все еще держат в секрете реальные причины и подробности расставания.

Камалия и Мохаммад Захур вместе совершили публичный выход / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial

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