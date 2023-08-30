"Какое-то приторное и ни о чем": Демин раскрыл подробности конфликта с Билык

Ирина Билык обижена на шоумена, но свою вину он, похоже, признать не готов.

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Слава Демин рассказал, почему на него обиделась Ирина Билык / коллаж: Главред, фото: instagram.com/slavademin_official, instagram.com/bilyk_iryna

Украинский ведущий, шоумен и интервьюер Слава Демин побывал в необычной для себя роли - в свой День рождения он оказался по ту сторону "баррикад". Его коллега задавала ему личные вопросы, а он на них отвечал.

В получившемся интервью Демин, который общался с большим количеством знаменитостей тет-а-тет, признался, почему Народная артистка Украины, певица и поэт-песенник Ирина Билык держит на него обиду.

Ирина известная своим непростым характером, но ранее ни она, ни шоумен не раскрывали суть конфликта. Которая, как оказалось, таилась в интервью бывшего мужа и продюсера артистки Юрия Никитина. Демин спросил его мнение о том, почему у Билык нет больших хитов, после того, как она перестала сотрудничать с Никитиным.

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Слава считает, что именно этот вопрос обидел певицу. Впрочем, шоумен за собой вины не чувствует, так как убежден, что имеет право на собственное оценочное суждение, как человек, и на каверзные вопросы, как интервьюер.

"Это мое личное мнение, мой личный вопрос. Мне было интересно. Ирина Билык так не считала, и ее это обидело. Но моя работа – задать острый вопрос гостю, чтобы интервью было интересным, а не просто какое-то такое приторное и ни о чем", - отметил Слава Демин.

Ирина Билык и Юрий Никитин жили и работали вместе с 1990 по 1998 год. За это время певица выпустила такие хиты, как "Так просто", "Ти мій", "Пригадай" и пр.

Ранее украинская певица Ирина Билык высказалась про слухи о ее романе с хореографом Димой Коляденко, за которым она уже была замужем в начале двухтысячных.

Также артистка засветилась в объятиях скандального Алексея Панина, российского актера, который был объявлен в розыск в рф за критику кровавого путинского режима.

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