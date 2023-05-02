УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Какая у меня крутая жена": Барак Обама показал, как отжигает Мишель

Алена Кюпели
2 мая 2023, 17:12 обновлено 2 мая, 17:31
115
Экс-президент США явно гордится своей продвинутой супругой Мишель.
Мишель Обама и Брюс Спрингстин
Мишель Обама и Брюс Спрингстин / Instagram/michelleobama

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель побывали на концерте американского певца, автора песен и музыканта, лидера группы The E Street Band Брюса Спрингстина.

На своей странице в Instagram Мишель Обама поделилась видео с концерта, где она прямо на сцене станцевала с лидером группы на глазах у полного зрительского зала. В то же самое время, Барак Обама, который снимал танцы супруги на видео, прокомментировал видео: "Какая у меня крутая жена".

"В Барселоне. Было очень весело на сцене", - написала Мишель.

видео дня

На видео Мишель Обама танцует с рок-музыкантами

Отметим, что за все время публичности Барак и Мишель Обама показывали прекрасный пример семейных отношений и любви.

Напомним, ранее дочь Барака и Мишель Малию "застукали" папарацци в компании молодого мужчины уже второй раз за месяц. Даже вездесущие репортеры Daily Mail, которые сделали снимки пары, все еще не выяснили, кем является кавалер старшей дочери экс-президента.

Главред также сообщал, что к обсуждению скандала Меган Маркл с королевской семьей, присоединилась и бывшая первая леди США Мишель Обама. 57-летняя миссис Обама официально является подругой Меган Маркл. В 2019 году Меган помогала благотворительному фонду Obama Foundation – за что в СМИ ее активно нахваливала Мишель.

Вас также может заинтересовать:

Барак Обама Мишель Обама
Реклама

Главное за день

Россия бросит все силы на Крым, а из Севастополя сделает "крепость" - Мусиенко

Россия бросит все силы на Крым, а из Севастополя сделает "крепость" - Мусиенко

17:40 Эксклюзивы
Россияне сбросили на Херсонщину управляемые авиабомбы: есть погибшие

Россияне сбросили на Херсонщину управляемые авиабомбы: есть погибшие

16:52 Новости
В Украине продлили мобилизацию и военное положение: на какой период

В Украине продлили мобилизацию и военное положение: на какой период

16:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:50

"Любил работать с молодыми девочками": ВСУ "откобзонили" оккупанта, который ехал на войну с улыбкой

17:40

Россия бросит все силы на Крым, а из Севастополя сделает "крепость" - МусиенкоЭксклюзив

17:12

"Какая у меня крутая жена": Барак Обама показал, как отжигает МишельВидео

17:02

Цены на алкоголь и сигареты взвинтили: акциз впервые с 2014 года резко повысилиВидео

17:00

"Ты жив и свободен": Полякова душевно поздравила защитника Мариуполя Дианова с Днем рождения

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

16:53

Картофельное пюре с яйцом и молоком разорвало интернет: как приготовить эту вкуснотуВидео

16:52

Россияне сбросили на Херсонщину управляемые авиабомбы: есть погибшие

16:43

Огромный астероид рухнет на орбиту Земли прямо во время коронации Чарльза

16:25

Зачем опытные хозяйки держат в туалете лавровый лист: хитрость, о которой знают единицы

Реклама
16:25

Гороскоп для Стрельцов на май 2023: что принесет последний месяц весны

16:01

Серена Уильямс беременна во второй раз

16:01

Жары не будет: синоптик озвучил прогноз погоды для Украины на лето 2023

16:00

В Украине продлили мобилизацию и военное положение: на какой периодВидео

15:46

Тариф на свет могут увеличить уже в июне: СМИ рассказали деталиВидео

15:40

Как стирать джинсы, чтобы они не сели и не полиняли: 15 правил, которые должен знать каждый

15:28

Мама Королевой переобулась и поддержала дочь-путинистку

15:13

РФ может готовить новый ракетный удар по Украине: в ВСУ назвали вероятные цели

14:51

Резников заявил, что Украина возьмет Крым без бояВидео

14:48

В Раде придумали крупную пенсионную реформу: когда украинцы смогут получать сразу по 2 выплатыВидео

14:47

Лукашенко почудились диверсанты: испуганный НАТО диктатор созвал "экстренное совещание"Видео

Реклама
14:38

Киркоров вызверился на Тодоренко и унизил ее в прямом эфире российского шоу

14:34

В Раде хотят отложить вопрос выплат военным в 30 тысяч

14:29

Как проверить, что в доме денежная удача 3 мая: приметы и что нельзя делатьВидео

14:17

Он в 100 раз вкуснее Медовика и Наполеона: лучший рецепт торта за копейкиВидео

13:50

Кулеба – о скептиках на Западе: армия Украины готовится наступать, не надо никого слушатьВидео

13:35

Как отбелить белые вещи яичной скорлупой: уникальный трюк от опытных хозяек

13:17

РФ может объявить о новом "жесте доброй воли": Резников раскрыл вероятный сценарий

13:11

Первая церемония в 21 веке: какой будет коронация Чарльза III

13:07

Умер российский модельер Валентин Юдашкин

12:28

Украине нужно отрезать Крым от России, чтобы оккупанты совершили новый "жест доброй воли" – ГУРВидео

12:21

"Будут колебания": как изменится стоимость доллара в начале маяВидео

11:51

Тарифы взлетят на 60%: украинцев предупредили о резком подорожании коммуналки

11:50

Поставленные волонтерами дроны помогают уничтожать оккупантов на Донецком направлении – лидер O.Torvald

11:43

В мае Украину накроет аномальный холод: синоптик назвал датыВидео

11:39

"Ударили 40 раз за ночь": оккупанты усилили террор в ряде областей, в ВСУ объяснили причинуВидео

11:00

В РФ все плохо: разведка Британии объяснила, почему Кремль уволил "палача Мариуполя" Мизинцева

10:47

Угроза войны РФ с НАТО: Шольц запретил Украине бить немецким оружием по территории России

10:39

Пищевая сода творит фантастику: 5 балдежных трюков, которые вызывают фурор

10:22

Загадка, с которой справятся только гении: нужно за 13 секунд найти корону среди толпы людей

10:00

Как определить предназначение по дате рождения

Реклама
09:52

ВСУ готовят мощный удар по оккупантам в Бахмуте: Сырский раскрыл детали

09:46

В ГУР создали флотилию дронов и показали уничтожение техники оккупантов РоссииВидео

09:21

США дали Украине почти 100% помощи для начала контрнаступления, также готовится новый пакет – КирбиВидео

08:53

"Я против убийства вами детей": спикер Конгресса США жестко осадил пропагандиста РФВидео

08:50

"Экономика Украины укрепится": астролог спрогнозировал финансовое состояние украинцев в 2023-2024 годахВидео

08:40

В Мелитополе утром прогремел взрыв: на место промчались "полиция" и скорая

08:13

Истинное лицо русского нацизмамнение

08:11

"Это обыкновенный старый дед": в Сети иронизируют над Путиным, который попал в словесный конфуз

07:52

"Отвлекают внимание": Свитан объяснил, зачем РФ возобновила массированные ракетные ударыВидео

07:13

Головоломка, которая под силу лишь самым внимательным: нужно найти спрятанную букву за 9 секунд

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять