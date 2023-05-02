"Какая у меня крутая жена": Барак Обама показал, как отжигает Мишель

Экс-президент США явно гордится своей продвинутой супругой Мишель.

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Мишель Обама и Брюс Спрингстин / Instagram/michelleobama

Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель побывали на концерте американского певца, автора песен и музыканта, лидера группы The E Street Band Брюса Спрингстина.

На своей странице в Instagram Мишель Обама поделилась видео с концерта, где она прямо на сцене станцевала с лидером группы на глазах у полного зрительского зала. В то же самое время, Барак Обама, который снимал танцы супруги на видео, прокомментировал видео: "Какая у меня крутая жена".

"В Барселоне. Было очень весело на сцене", - написала Мишель.

видео дня

На видео Мишель Обама танцует с рок-музыкантами

Отметим, что за все время публичности Барак и Мишель Обама показывали прекрасный пример семейных отношений и любви.

Напомним, ранее дочь Барака и Мишель Малию "застукали" папарацци в компании молодого мужчины уже второй раз за месяц. Даже вездесущие репортеры Daily Mail, которые сделали снимки пары, все еще не выяснили, кем является кавалер старшей дочери экс-президента.

Главред также сообщал, что к обсуждению скандала Меган Маркл с королевской семьей, присоединилась и бывшая первая леди США Мишель Обама. 57-летняя миссис Обама официально является подругой Меган Маркл. В 2019 году Меган помогала благотворительному фонду Obama Foundation – за что в СМИ ее активно нахваливала Мишель.

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