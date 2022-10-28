"Какая амазонка": молодая жена Макаревича показала шикарную фигуру посреди пустыни

Эйнат Кляйн снялась в стиле фильма Дюна в пустыне Сахара / instagram.com/_einatklein_

Четвертая жена Андрея Макаревича, журналистка, бизнесвумен, гид и фотограф родом из Киева Эйнат Кляйн сейчас проводит тур по Марокко, важной частью которого является посещение пустыни Сахара.

Для прохождения песчаных дюн Кляйн примерила стилизованный костюм, как в фильме Дюна (2021) Дени Вильнева. Дерзким образом она поделилась на своей странице в Instagram.

"Наконец-то смогла выгулять свой "Dune-лук" среди настоящих дюн Сахары!" - похвасталась Эйнат.

В комментариях отмечают, что дерзкий образ покорительницы пустыни очень ей к лицу, хоть и непривычно видеть ее в такой роли. Футуристический облегающий комбинезон подчеркнул фигуру молодой мамы, которая вовсе не выглядит так, будто родила полгода назад.

Секретом своей стройности Эйнат поделилась в комментариях под фото: на вопрос "как ей удается оставаться в такой отличной форме", она со смехом ответила: "Много двигаюсь, еще больше нервничаю".

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