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Как выглядит единственный внук Таисии Повалий - 2-летний Демьян

5 февраля 2022, 04:07

Сын певицы Денис показал незаурядные таланты малыша.

Сын Таисии Повалий Денис показал двухлетнего внука певицы - Демьяна / instagram.com/denis.povaliy

Единственный сын Народной артистки Украины, певицы Таисии Повалий, Денис Повалий показал редкое фото своего сына.

В 2015 году Денис женился на Светлане Вихровой. Семейная пара не часто показывает на публику моменты своей жизни. Однако, время от времени Денис рассказывает о важных событиях.

К примеру до объявления о беременности Ланы он выложил трогательный пост о сомнениях и страхах перед предстоящим отцовством.

Далее следовала забавная история о том, как выбирали имя для будущего наследника. В процессе были задействованы родственники с обеих сторон. Будущие родители старались выбрать то имя, которое не будет вызывать у них абсолютно никаких ассоциаций с имеющимися знакомыми.

Итак, 22 февраля 2019 года на свет появился Демьян Повалий. Очень уж понравился Денису главный герой книги Германа Гессе Демиан, историю которого молодой отец дочитывал уже в роддоме.

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Демьян Повалий - единственный внук Таисии Повалий / instagram.com/denis.povaliy

Из Таисии Повалий получилась очень трогательная и внимательная бабушка. Вскоре после рождения внука она рассказала о моменте, когда впервые увидела его. По ее словам для нее это был момент предельной ясности - она не имеет право быть слабой, если этот маленький человечек смог пройти такой сложный путь.

Также в интервью она рассказала - двухлетний Демьян очень похож на свою именитую бабушку: "Внук – это мое продолжение. Он похож на меня в музыкальном плане. Когда мы приезжаем домой, и Демушка знает об этом, он утром выходит из своей комнаты, идет завтракать и на весь дом поет песню По малинку в сад пойдем. Кстати, это первая песня, которую я пела в детском садике".

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Ранее Катя Осадчая и Юрий Горбунов трогательно поздравили друг друга с годовщиной.

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