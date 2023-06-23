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Как выглядеть стильно мужчине этим летом: Никита Добрынин и его модные луки

Алена Кюпели
23 июня 2023, 12:45 обновлено 23 июня, 13:03
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Ведущий Никита Добрынин занимается спортом и выглядит стильно этим летом.
Никита Добрынин
Никита Добрынин - тот еще модник/ Instagram/nikitadobrynin

Все привыкли читать материалы о том, как выглядеть модно и стильно, какие носить очки и украшения, но если ты ... женщина. Главред же решил задаться вопросом, как может мужчина выглядеть стильно, что он должен надеть, а также может ли носить какие-то аксессуары, а не только часы.

Взять, к примеру, бывшего холостяка и ведущего - Никиту Добрынина. Несмотря на развод с блогершей Дашей Квитковой, Добрынин выглядет счастливым, ухоженным и здоровым. Он тренируется в зале, а также появляется на своей странице в Instagram в модных мужских образах. Мы решили обратить внимание на образы Никиты и выделить тренды городской мужской моды лета 2023 года.

1. Лен

Никиту часто можно заметить в льняных костюмах темных цветов. Такой выбор - прекрасная идея для городского лета. Во-первых, ткань имеет "охлаждающую" функцию. Во-вторых - такой вариант отлично подходит для города. В нем можно и на встречу, и на шоппинг, да что уж там, в эфир тоже можно.

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Модный Никита Добрынин
Модный Никита Добрынин / Instagram/nikitadobrynin

2. Браслет

Добрынин также носит аксессуары и украшения. Этим летом он выбрал массивный золотой (или "под золото") браслет, который виден из-под рубашки и отлично смотрится вместе с черным льном.

3. Широкие джинсы

Мода на широкие джинсы-трубы коснулась не только женщин. Мужчины также отошли от обтягивающих скинни и "модничают" в Wide-Leg Jeans. Дополнить такой образ можно футболкой с длинным рукавом и кепкой. Как это сделал Добрынин. Кстати, отлично подчеркивает образ спортивная обувь с контрастной подошвой.

Никита Добрынин и его модные летние луки
Никита Добрынин и его модные летние луки / Instagram/nikitadobrynin

4. Очки

Мужчины также постепенно отказываются от любимой "полицейской" формы и переходят на более классические формы. Вайфареры, которыйе носит Никита, стали так популярны благодаря тому, что подходят практически к любому повседневному образу, от классики до кэжуала.

Никита Добрынин и его модные летние луки
Никита Добрынин и его модные летние луки / Instagram/nikitadobrynin

5. Обувь

Ну и куда же без любимых всеми тапок. Эта модель является унисекс, ее могут носить, как мужчины, так и женщины. Такой закрытый вариант тапок - тренд этого лета и отличный городской удобный вариант. Кстати, они есть в разных цветах, под каждый новый образ.

Никита Добрынин и его модные летние луки
Никита Добрынин и его модные летние луки / Instagram/nikitadobrynin

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Никита Добрынин
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