Как у Фриске и Заворотнюк: онкобольная российская ведущая сделала признание

Кристина Трохимчук
21 марта 2026, 05:35
Оказалось, что известных женщин связывает не только диагноз.
Лерчек и Анастасия Заворотнюк - диагноз
Лерчек и Анастасия Заворотнюк - диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, im__lu_, Анастасия Заворотнюк

Российская ведущая, блогер и многодетная мать Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) рассказала об обстоятельстве своей личной жизни, которое объединяет ее с Жанной Фриске и Анастасией Заворотнюк. У троих женщин, которые страдали от онкологии, был общий способ зачатия детей, сообщают росСМИ.

Из видео, датируемого августом 2025 года, стало известно, что Чекалина родила детей с помощью ЭКО. На ролике она жалуется на представителей правоохранительных органов, которые во время беременности не давали ей проходить необходимые обследования. Валерия в сердцах сообщила, что все ее дети были зачаты искусственно, и она пережила множество процедур экстракорпорального оплодотворения. Напомним, что блогершу обвиняли в финансовых махинациях, и только недавно суд отложил рассмотрение дела до ее выздоровления. Сейчас у Лерчек диагностирована четвертая стадия рака желудка с метастазами в позвоночнике.

Лерчек диагноз
Лерчек новости / фото: Стархит

После новостей о том, что Чекалина пользовалась помощью врачей для рождения своих детей, в сети начались бурные обсуждения. Оказалось, что Лерчек не единственная знаменитость, у которой совпали процедуры ЭКО и последующее развитие онкологии. Поклонники вспомнили о Жанне Фриске и Анастасии Заворотнюк, которые также пользовались помощью медиков для рождения детей и впоследствии умерли от рака. Несмотря на то, что связь развития болезни и процедур ЭКО не доказана исследованиями, в сети не утихают обсуждения параллелей в жизни известных женщин.

Напомним, что сейчас Валерия Чекалина проходит курсы лучевой и химиотерапии. Врачи не дают положительных прогнозов, а состояние ведущей постепенно ухудшается.

О персоне: Лерчек

Лерчек - (Валерия Чекалина) - популярный российский блогер и предприниматель, известный под псевдонимом Лерчек.

