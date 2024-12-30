Как сейчас выглядят актеры "Один дома" - главной новогодней кинокомедии

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В 1990 году на телеэкраны впервые вышла рождественская семейная комедия "Один дома" - результат творческого дуэта режиссеров Криса Коламбуса и Джона Хьюза, которая дала начало целой медиафраншизе из шести фильмов.
Первая лента рассказывает о приключениях 8-летнего Кевина Маккалистера. В канун Рождества мальчик загадал желание - остаться дома одному. Его желание исполняется: утром вся семья Маккалистеров собирается и улетает в Париж. Из-за сумбурных сборов они не замечают, что Кевина с ними нет.
В то же время в районе, где живет главный герой, появляется пара преступников, Гарри и Марв, которые решили поживиться в богатом чикагском пригороде. Их привлекает большой дом Маккалистеров - очень скоро они узнают, что восьмилетний мальчик в нем совсем один, и решают, что он будет легкой наживой. Однако Кевин твердо намерен защищать свое жилище, пока его мама всеми силами пытается добраться из Парижа домой к сыну.
Успех "Один дома" был оглушительным - очень скоро комедия стала одним из самых кассовых рождественских фильмов всех времен, и уже более тридцати лет является синонимом новогодних праздников для зрителей по всему миру.
Главред расскажет, как же за 34 года изменились актеры, которые сыграли в культовом "Один дома".
Маколей Калкин - Кевин Маккаллистер
Джо Пеши - Гарри Лайм, грабитель
Дэниел Стерн - Марвин Мерчинс, грабитель
Кэтрин О’Хара - Кейт Маккалистер, мать Кевина
Девин Рэтрей - Базз, брат Кевина
Киран Калкин - Фуллер, кузен Кевина
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Что такое "Один дома"?
"Один дома" - американская рождественская комедийная медиафраншиза, появившаяся на волне успеха первых двух семейно-комедийных фильмов серии: "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), сообщает Википедия. Всего под названием "Один дома" вышло шесть фильмов, три компьютерных игры и новелизация первого фильма.
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