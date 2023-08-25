Как сейчас выглядит красавчик-Супермен из сериала "Тайны Смолвиля"

Из смазливого мальчишки Том Уэллинг превратился в серьезного мужчину, в котором лишь глубокие сине-зеленые глаза выдают прежнего "Кларка Кента".

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Том Уэллинг в сериале "Тайны Смолвиля" сыграл Кларка Кента / Супермена / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Из всех сериалов, основанных на выдуманной вселенной комиксов DC, особое место занимают "Тайны Смолвиля", повествующие о юности и становлении Супермена - героя с планеты Криптон, обладающего суперспособностями.

В выдуманном провинциальном городке Смолвиль на месте крушения летающей тарелки Джонатан и Марта Кент находят младенца, которого они усыновляют. Мальчик, которого назвали Кларком, с детства имеет невообразимую силу и неуязвимость. Родители понимают, что это связано с его внеземным происхождением, и хранят тайну ото всех.

Тем временем Кларк растет и крепнет. Он ведет жизнь обычного подростка, пока на Смолвиль не обрушивается метеоритный дождь, который дарит некоторым людям необычные способности. Многие используют их со злым умыслом, и тогда Кларк в компании друзей начинает противостоять плохишам.

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Увлекательный сериал, в котором подростковая драма причудливо переплетается с научной фантастикой, продержался 10 сезонов, 10 лет, что сделало "Тайны Смолвиля" вторым среди самых длинных американских научно-фантастических сериалов.

Главную роль в сериале сыграл Том Уэллинг - актер-дебютант, который до кинокарьеры был моделью для таких модных брендов, как Tommy Hilfiger, Abercrombie & Fitch и Calvin Klein. Красавчик с сине-зелеными глазами, мужественным подбородком, высокими скулами и буйной шапкой темных волос моментально полюбился зрителю. За роль Кларка Кента/Супермена Уэллинг был номинирован на премию "Сатурн" как лучший телеактер пять лет подряд - с 2002 по 2006 год.

Том Уэллинг в роли Кларка Кента / Супермена в сериале "Тайны Смолвиля" / imdb.com

Параллельно с сериалом Том снялся в нескольких фильмах, после завершения "Тайн Смолвиля" он еще несколько раз возвращался к роли, которая стала судьбоносной.

Впрочем, оглушительного успеха Супермена Уэллинг так и не повторил. Сейчас на его счету 18 ролей в теле- и кинопроектах. Самыми яркими можно назвать роль Маркуса Пирса в сериале "Люцифер" и Винсента Корбо в сериале "Профессионалы", где его партнером стал оскароносный Брендон Фрейзер.

Меж тем Тому Уэллингу сейчас уже 46 лет. Он воспитывает двоих детей, и периодически снимается в проектах, в которых он сам заинтересован. Актер отмечает, что никогда не стремился к славе ради славы. Он хочет хорошо выполнять свою работу, а затем возвращаться домой и жить своей частной, скрытой от посторонних глаз, жизнью.

Как Том Уэллинг выглядит сейчас / imdb.com

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