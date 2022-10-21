Как сейчас выглядит главная героиня сериала Богатые тоже плачут - 70-летняя Вероника Кастро

Вероника Кастро и Рохелио Герра в сериале Богатые тоже плачут / imdb.com

Карьера Вероники Кастро началась, когда ей было всего шестнадцать - она снималась для эротических журналов, параллельно пытаясь пробиться в мир шоу-бизнеса: записывала музыкальные альбомы, играла в театре и малоизвестных телесериалах.

Удача улыбнулась ей лишь в 1979 году, когда на экраны вышли первые серии мексиканской мыльной оперы под названием Богатые тоже плачут. Роль Марианы Вильяреаль целых 13 лет обеспечивала Кастро преданных поклонников по всему миру.

Затем последовал сериал Дикая роза, напрочь укрепив статус Вероники, как кумира девушек от 18 и старше. Все мечтали о небесной красоте и неземной любви, которая была у Марианы.

19 октября мексиканской актрисе, телеведущей и певице Веронике Кастро исполнилось 70 лет. Она по-прежнему привлекательна и принимает активное участие в различных съемках.

В честь своего Дня рождения артистка опубликовала на своей странице в Instagram свой свежий снимок - она стоит на фоне заката в наряде, похожем на национальный костюм.

Как выглядит Вероника Кастро сейчас / instagram.com/vrocastroficial

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