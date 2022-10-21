УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Как сейчас выглядит главная героиня сериала Богатые тоже плачут - 70-летняя Вероника Кастро

21 октября 2022, 07:59

Богатые плачут, а "Мариана Вильяреаль" - больше нет, потому что достигла мировой популярности и успешно ее удерживает.

Вероника Кастро и Рохелио Герра
Вероника Кастро и Рохелио Герра в сериале Богатые тоже плачут / imdb.com

Карьера Вероники Кастро началась, когда ей было всего шестнадцать - она снималась для эротических журналов, параллельно пытаясь пробиться в мир шоу-бизнеса: записывала музыкальные альбомы, играла в театре и малоизвестных телесериалах.

Удача улыбнулась ей лишь в 1979 году, когда на экраны вышли первые серии мексиканской мыльной оперы под названием Богатые тоже плачут. Роль Марианы Вильяреаль целых 13 лет обеспечивала Кастро преданных поклонников по всему миру.

Затем последовал сериал Дикая роза, напрочь укрепив статус Вероники, как кумира девушек от 18 и старше. Все мечтали о небесной красоте и неземной любви, которая была у Марианы.

19 октября мексиканской актрисе, телеведущей и певице Веронике Кастро исполнилось 70 лет. Она по-прежнему привлекательна и принимает активное участие в различных съемках.

В честь своего Дня рождения артистка опубликовала на своей странице в Instagram свой свежий снимок - она стоит на фоне заката в наряде, похожем на национальный костюм.

Вероника Кастро
Как выглядит Вероника Кастро сейчас / instagram.com/vrocastroficial

Другие новости:

шоу-бизнес Богатые тоже плачут новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

08:36

Удары иранских дронов: Кулеба обсудил с премьером Израиля ПВО для Украины

08:31

"Хомячья пачка": в России смеются над располневшим путинистом Басковым

08:26

В РФ остро не хватает пилотов: на службу вернули майора Скворцова, убившего трех своих коллегВидео

08:17

Лукашенко постоянно покупает времямнение

08:01

"Москва - город наркоманов и проституток": что предательница Денисова говорила о столице РФ, куда уехала сама

Реклама
07:59

Как сейчас выглядит главная героиня сериала Богатые тоже плачут - 70-летняя Вероника Кастро

07:56

Удары ВСУ на юге: склады с БК и наблюдательный пункт РФ "перемололи" в огненную трухуВидео

07:25

"Хотят открыть второй фронт": Кулеба ответил, готова ли Украина к возможному нападению из БеларусиВидео

06:41

ВСУ имеют возможность освободить Херсон и часть Донбасса до декабря – NYTВидео

06:19

Путин - трусливый, грязный скунс, паскудная крыса и мелкий бесмнение

06:00

Как Путин будет мстить за Херсон и когда ждать тотального военного положения в РФ: интервью с Фейгиным

05:40

Путин утратит власть в России, после чего россияне поднимутся для свержения режима – ПономаревВидео

05:00

Ноги-колоды: Седокова показала себя в самом большом весе и рассказала, как похудела

04:27

Меган Фокс зачаровала фанатов "убийственной" грудью в соблазнительном корсете

04:00

Главный козырь Российской Федерации – это верёвка на шее у Путина - ПономарёвВидео

03:23

Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

03:20

Вкусный и быстрый ужин, когда в доме нет света: рецепт за пару минутВидео

02:50

На Юге оккупантов ожидает котел: военный эксперт назвал причину

02:21

Гороскоп Таро на ноябрь 2022: Ракам - новые горизонты, Львам - судьбоносные переменыВидео

01:35

"Уничтожение режима Путина – дело россиян": экс-депутат Госдумы сказал, почему ВСУ не стоит "брать Москву"Видео

Реклама
01:03

Гороскоп на неделю 24-30 октября: Овнам – неожиданные деньги, Девам – счастье в любви, Рыбам – разочарованиеВидео

00:51

Приметы на 21 октября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы все деньги не потерятьВидео

00:15

"Постепенно двигаемся": Зеленский назвал самые тяжелые направления на фронтеВидео

20 октября, четверг
23:44

Ждет непростой день: где в Украине отключат свет 21 октябряВидео

23:43

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

23:27

"Она в расстрельных списках": Соседов рассказал, почему в Европе отменили концерты Ани Лорак

23:14

ВСУ дважды наносили удары по иранским военным в Крыму - АрестовичВидео

22:45

Россия готовит техногенную катастрофу: у Зеленского раскрыли хитрый план ПутинаВидео

22:41

Болит: в семье Кривошапко случилось гореВидео

22:40

США готовятся к принятию крупнейшего пакета помощи: должно хватить на целый годВидео

22:38

Ждет полный переполох: почему нельзя ходить по мокрому полу в доме после уборкиВидео

22:17

"Трусливые удары дронами – акт отчаяния": Британия ввела санкции против Ирана за поддержку РФВидео

21:44

СНБО ввел жесткие санкции против артистов, поддержавших войну: кто попал в "черный" список

21:27

Цены рухнут в два раза: какие крупы стоит успеть купить до рекордного подорожанияВидео

21:24

Участница 11 сезона шоу Холостяк с Михаилом Заливако беременнаВидео

20:59

Оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС: Зеленский предупредил о терактеВидео

20:55

Китай ответил "да": Путин в третий раз попросил политического убежища - АрестовичВидео

20:23

Нидерланды хотят создать спецтрибунал в Гааге для РФ: решение поддержал парламентВидео

20:19

"Под впечатлением от водки с друзьями Путина": Подоляк разнес Берлускони за слова о ЗеленскомВидео

20:10

Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удачаВидео

Реклама
19:56

Будем неделями сидеть без воды и света: Арестович рассказал, что ждет украинцевВидео

19:46

Favbet Foundation передал ВСУ полноприводный пикап

19:18

Они готовят имитацию наступлениямнение

19:12

"Мы этого точно не заказывали": Зеленский о причастности Украины к подрыву Крымского мостаВидео

19:00

Гороскоп на сегодня 21 октября 2022: Львам – деньги, Девам – сплетни, Скорпионам – потериВидео

18:47

В Минобороны РФ эпично признались в использовании иранских дронов: подвел микрофонВидео

18:36

Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах: в сети показали сапожки от "Аллы"

18:35

Армия Украины за 6 недель может освободить Херсон и продвинуться на Луганщине – разведка СШАВидео

18:30

Сколько по закону должны отслужить мобилизованные во время военного положения: объяснение адвоката

18:20

"Очень нужен Украине": Пономарев рассказал, выживет ли Крымский мостВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять