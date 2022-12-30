Как сейчас выглядит единственная дочь Анастасии Волочковой, которая сбежала от эпатажной матери

17-летняя Ариадна предпочла жить с отцом, подальше от вечеринок и скандалов горе-балерины.

Анастасия Волочкова и с дочерью Ариадной / instagram.com/volochkova_art

Ариадна Волочкова появилась на свет в 2005 году в результате союза бизнесмена Игоря Вдовина и скандальной балерины Анастасии Волочковой.

И хоть 17-летняя девушка становится поводом танцовщицы для пиара, сама Ариадна давно приняла решение не участвовать в провокационных выходках матери - она не ищет славы и популярности, по крайне мере не такими методами, к которым привыкла ее звездная мать.

Уже несколько лет Волочкова-младшая живет с отцом и его новой семьей - Вдовин женился на российской ведущей Еленой Николаевой, и недавно стал отцом мальчика по имени Александр. На днях Елена праздновала День рождения, на праздничной вечеринке засветилась и Ариадна.

На теплых семейных снимках видно, что между девушкой и мачехой сложились теплые отношения, и в компании Николаевой Ариадна себя чувствует крайне комфортно, чего не скажешь про скандальную балерину.

Снимками с падчерицей Николаева поделилась на своей странице в Instagram. В комментариях отмечают, что с возрастом дочь Волочковой все больше становится похожа на своего отца.

Ариадна Волочкова с новой семьей ее отца, бизнесмена Игоря Вдовина / instagram.com/elenanika

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