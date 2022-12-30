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Как сейчас выглядит единственная дочь Анастасии Волочковой, которая сбежала от эпатажной матери

30 декабря 2022, 11:46
17-летняя Ариадна предпочла жить с отцом, подальше от вечеринок и скандалов горе-балерины.
Анастасия Волочкова, Ариадна Волочкова
Анастасия Волочкова и с дочерью Ариадной / instagram.com/volochkova_art

Ариадна Волочкова появилась на свет в 2005 году в результате союза бизнесмена Игоря Вдовина и скандальной балерины Анастасии Волочковой.

И хоть 17-летняя девушка становится поводом танцовщицы для пиара, сама Ариадна давно приняла решение не участвовать в провокационных выходках матери - она не ищет славы и популярности, по крайне мере не такими методами, к которым привыкла ее звездная мать.

Уже несколько лет Волочкова-младшая живет с отцом и его новой семьей - Вдовин женился на российской ведущей Еленой Николаевой, и недавно стал отцом мальчика по имени Александр. На днях Елена праздновала День рождения, на праздничной вечеринке засветилась и Ариадна.

На теплых семейных снимках видно, что между девушкой и мачехой сложились теплые отношения, и в компании Николаевой Ариадна себя чувствует крайне комфортно, чего не скажешь про скандальную балерину.

Снимками с падчерицей Николаева поделилась на своей странице в Instagram. В комментариях отмечают, что с возрастом дочь Волочковой все больше становится похожа на своего отца.

Ариадна Волочкова с семьей
Ариадна Волочкова с новой семьей ее отца, бизнесмена Игоря Вдовина / instagram.com/elenanika

Ранее стало известно, что латышская певица Лайма Вайкуле, в знак протеста против военной политики РФ и войны в Украине, решила отказаться от русского языка.

Также западные СМИ опубликовали настоящую причину, почему британского актера Генри Кавилла уволили из сериала Ведьмак, где тот играл главную роль. По словам инсайдеров, на съемочной площадке "Геральт" вел себя крайне токсично с женщинами.

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