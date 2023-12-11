Как с этим жить: детей Киркорова захейтили в школе из-за новых ягодиц папаши

Дети Киркорова страдают из-за выходок их отца.

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Филипп Киркоров позорит собственных детей/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

Скандально известный поп-певец и матерый путинист Филипп Киркоров, который в последнее время изменил себя до неузнаваемости в погоне за молодостью, травмирует не только своих поклонников, но и собственных детей.

О том, что его дети в школе сталкиваются с буллингом, Киркоров рассказал в подкасте блогера и рэпера Эльдара Джарахова на YouTube.

По словам путиниста, новым поводом для хейта одноклассников стала недавняя пластика артиста. Как раз в декабре прошлого года посмешище-Киркоров лег под нож пластического хирурга. Он изменил свое лицо и зад, которым потом стал трусить перед своими зрителями.

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В итоге досталось детям Киркорова - Мартину и Алле-Виктории. По словам Киркорова, их одноклассники в школе говорят о том, что дома на кухне обсуждают родители:

"Иногда мои приходят с какими-то: ''Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной?'' Это Собчак, когда было интервью у меня. Я говорю: ''Деточка, ну это хайп, шоу-бизнес. Тетя не со зла''. Она: ''Как с этим жить, она же взяла тебя за попу… Меня хейтят в школе''", - рассказал Киркоров.

"Работаем над этой темой. Быть детьми артистов - это очень непростая миссия", - добавил Киркоров.

Напомним, ранее Киркоров попал на глаза журналистам в ужасном виде. , Киркоров появился на мюзикле "Москва слезам не верит" и даже не стал выходить к журналистам и общаться с ними. Позже Киркоров заменил на VK квартирнике Леонида Агутина, которого госпитализировали в больницу с тромбом. Киркоров выступил на мероприятии. И там тоже прятал свою щеку.

Отметим, что Филипп Киркоров продолжает пытаться убедить своих недалеких фанатов в том, что он не делал себе пластические операции на ягодицах. Об этом он заявил в разговоре с одним из русских пропагандистских СМИ.

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