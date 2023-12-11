Как с этим жить: детей Киркорова захейтили в школе из-за новых ягодиц папаши

Скандально известный поп-певец и матерый путинист Филипп Киркоров, который в последнее время изменил себя до неузнаваемости в погоне за молодостью, травмирует не только своих поклонников, но и собственных детей.
О том, что его дети в школе сталкиваются с буллингом, Киркоров рассказал в подкасте блогера и рэпера Эльдара Джарахова на YouTube.
По словам путиниста, новым поводом для хейта одноклассников стала недавняя пластика артиста. Как раз в декабре прошлого года посмешище-Киркоров лег под нож пластического хирурга. Он изменил свое лицо и зад, которым потом стал трусить перед своими зрителями.
В итоге досталось детям Киркорова - Мартину и Алле-Виктории. По словам Киркорова, их одноклассники в школе говорят о том, что дома на кухне обсуждают родители:
"Иногда мои приходят с какими-то: ''Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной?'' Это Собчак, когда было интервью у меня. Я говорю: ''Деточка, ну это хайп, шоу-бизнес. Тетя не со зла''. Она: ''Как с этим жить, она же взяла тебя за попу… Меня хейтят в школе''", - рассказал Киркоров.
"Работаем над этой темой. Быть детьми артистов - это очень непростая миссия", - добавил Киркоров.
Напомним, ранее Киркоров попал на глаза журналистам в ужасном виде. , Киркоров появился на мюзикле "Москва слезам не верит" и даже не стал выходить к журналистам и общаться с ними. Позже Киркоров заменил на VK квартирнике Леонида Агутина, которого госпитализировали в больницу с тромбом. Киркоров выступил на мероприятии. И там тоже прятал свою щеку.
Отметим, что Филипп Киркоров продолжает пытаться убедить своих недалеких фанатов в том, что он не делал себе пластические операции на ягодицах. Об этом он заявил в разговоре с одним из русских пропагандистских СМИ.
Вас также может заинтересовать:
- Переделанного Киркорова уличили в трусости
- "Привез ей обручальное кольцо": Киркоров женится на матери своих детей
- "Люди становятся чудовищами": известный режиссер распек Киркорова и других русских звезд