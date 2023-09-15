Как менялась Лиза Ющенко: фото до "тюнинга"

Лиза Ющенко считает, что нужно улыбаться, ведь это всех раздражает.

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Лиза Ющенко, Маша Ефросинина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/liza_u

Имя младшей сестры Маши Ефросининой Лизы появилось в СМИ после главного достижения в жизни женщины. Лиза вышла замуж за сына тогдашнего президента Украины Виктора Ющенко - Андрея и родила ему дочь Варвару. С тех пор про Лизу Ющенко узнали все и она, так сказать, вышла из тени своей старшей сестры и даже стала медийной.

С тех пор, Лиза Ющенко радостно подхватила селебрити-эстафету и все чаще стала появляться на светских мероприятиях. В СМИ ее статус обозначался коротким: "невестка президента", "жена сына Ющенко", "тусовщица", "светская дама". Ющенко появлялась в новых образах, которые сменяли друг друга, путешествовала, иногда выходила в свет вместе с супругом, с которым узаконила отношения в 2009 году.

Лиза Ющенко "до". Фото LB

Через несколько лет пара рассталась, а еще через непродолжительное время Лиза Ющенко вышла замуж за бизнесмена Сергея, который жил в Майами, Монако, а потом обосновался в террористической России, у себя на родине.

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По тому, как менялось благосостояние Ющенко, менялось и ее лицо. Если сопоставить фото Лизы до нового мужа и после, то можно подумать, что это два разных человека.

Ющенко теперь носит белоснежные виниры, изменила форму бровей, а также увеличила губы и обзавелась "углами Джоли" на лице, убрав природную круглолицость.

Лиза Ющенко "до". Фото Детектор медиа

Более того, селебрити, которая, к слову, никак не отреагировала на жестокое и кровопролитное нападение России на Украину, продолжает совершенствовать себя в лучших салонах красоты в столице державы-агрессора. Если регулярно следить за сториз Лизы Ющенко, то чаще всего там можно увидеть мэмы о деньгах, посиделки в лучших ресторанах, курорты, а также селфи, чтобы был виден значок ее авто.

Лиза Ющенко "после"

"Улыбайся, это всех бесит", - говорит Ющенко / Скриншот Instagram/liza_u

Более того, к такому образу жизни она активно приучает и свою дочь Варвару. Девочку часто можно увидеть у мамы в сториз за столом с ее подругами, во время очередных посиделок.

Напомним, ранее в сети появился снимок одной из 5 внуков бывшего президента Украины - 13-летней Варвары. Ющенко показала дочь-подростка, и отметила, что девочка очень скучает по ней. На фото Варвары, которая становится все больше похожа на Лизу, подписчики заметили одну любопытную деталь.

Ранее также Ющенко заговорила о войне. Но снова абстрактно. Так, на своей странице в Instagram, где она показывает свою лакшери-жизнь в террористической России, вместе со своим российским мужем, она поздравила себя любимую с днем рождения и "загадала желание".

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