Как это развидеть: Джигурда и Волочкова показали камасутру

Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Украинский журналист Дмитрий Гордон показал страшное видео.

На нем - два российских фрика: балерина Анастасия Волочкова и ее друг и соратник Никита Джигурда. Они имитируют половой акт, и трутся друг об друга в отвратительных позах.

На самом деле сложно разобрать слова, но, скорее всего, парочка таким образом пытается инициировать новый челлендж. Хотя его цель не понятна. В его рамках нужно то ли имитировать половой акт, как это делают престарелые Джигурда и спивающаяся Волочкова, либо задирать ноги, как это делает балерина на пенсии.

Несмотря на попытки Джигурды выглядеть сексуальным молодцом, он едва ли достает до Волочковой, о чем она ему и говорит. Тем не менее, это не мешает престарелому "любовнику" натирать об балерину свою простынь из сауны.

Комментаторы не смогли пройти мимо такого видео и всячески упражняются в остроумии.

"Куплю глаза которые этого не видели", "С киркоровым из одной баночки таблетки пьют", "Вся суть росії в одному відео", "Баба Яга и кощей бессмертный". Сам Дмитрий Гордон подписал видео: "Джигурда и Волочкова показывают "Камасутру".

Напомним, ранее Волочкова шокировала своих фанатов внешним видом и позорным выступлением.

На своей страничке в Instagram балерина опубликовала фрагмент выступления, для которого она одела довольно вульгарный наряд.

"Балерина, которая поёт", - многозначительно прокомментировала видео Волочкова.