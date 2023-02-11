Как это будет: Надю из "Иронии Судьбы" хотят вырезать за поддержку Украины

Актрису могут вырезать из фильма, заменив ее на другую, которая озвучивала ее.

Барбара Брыльска / imdb.com

Польская актриса Барбара Брыльска нарвалась на очередное бредовое предложение со стороны россиян. На этот раз, маразмом "заболела" зампреда комитета Госдумы России по развитию гражданского общества Ольга Занко, которая предложила вырезать актрису из легендарного фильма "Ирония Судьбы, или с легким паром".

Актриса попала в немилость чиновницы из-за того, что поддержала Лию Ахеджакову, которая открыто выступает против нападения России на Украину.

"Для актера самое страшное наказание – забвение. Некогда любимая всей страной актриса Брыльска сделала свой выбор, назвав своих поклонников "проклятых Богом людьми". Наша страна подарила ей славу и почет, но мы также легко можем и стереть эту актрису из "Иронии судьбы", – выдала Занко.

Брыльска сказала, что родина не достойна Лии Ахеджаковой и "коммунисты не дадут жизни" артистке. "Лия, так держать! Родина, такая родина, ее недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы", – высказалась Барбара.

Отметим, что актриса Лия Ахеджакова, которую оставили без ролей в "Современнике", ожидает новых подлостей от РФ за ее позицию относительно войны в Украине.

84-летняя актриса призналась, что на нее уже лежит донос в прокуратуре и ее вскоре признают иноагентом. В то же время Ахеджакова не собирается уезжать из России.

"Это моя "Родина-уродина". Нам она нравится, хоть и не красавица. Мне уже 84 года, чтобы отсюда тикать. Пусть они уезжают. Я никуда не уеду, я тут должна все это пережить. Слишком долго живу тут", - заявила актриса.

Напомним, ранее бывший капитан команды КВН "Уездный город" Сергей Писаренко попал в немилость российских властей из-за осуждения жестокого нападения России на мирную Украину.

Артиста вырезали из шоу, снятого в 2021 году из-за его политической позиции. В передаче можно слышать голос Писаренко, но его самого не видно. Как выяснилось, опальный шоумен был закрашен ретушерами.

РосСМИ сообщают, что в последние годы актер жил в Киеве и снимался, в том числе в украинских передачах. Он известен в Украине по юмористической программе "Дизель-шоу". Также вместе с "Уездным городом" юморист ездил по террористической России с концертами.

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