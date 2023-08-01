Алина Кабаева, оказывается, могла и с крыши прыгнуть, если бы ее об этом попросила ее тренер.

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Алина Кабаева готова была шагнуть в окно / Коллаж Главред, фото Стархит, Mk.ru

Ирина Винер, главный тренер сборной террористической России по художественной гимнастике, перед которой ползал даже сам "король" российской эстрады Филипп Киркоров, разоткровенничалась в отношении любовницы российского диктатора Путина - Алины Кабаевой.

Не удивительно, что тренерша называет ученицу Кабаеву "любимой" и даже сообщает, что "всегда выделяла ее среди других учениц". "Во главе угла для меня стоит, конечно, Алина Кабаева. И не только из-за завоеванных наград. По совокупности таланта и человеческих качеств", — выслуживается хитрая спортсменка уcловной первой леди террористической России, которую цитирует Стархит.

Между тем, она также отметила необычайное послушание Кабаевой. "Она улыбалась в любой ситуации, покоряла зал и судей потрясающим настроем. Кроме того, Алина всегда слышала меня и слушала", - хвастается она тем, что когда-то угнетала жену диктатора.

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"Если бы скомандовала, мол, прыгни с десятого или двадцатого этажа, так нужно, все будет хорошо, — Алина шагнула бы вперед и тут же выполнила бы приказ без тени сомнения", - льстит себе пенсионерка.

Она также добавляет, что с помощью Кабаевой, художественная гимнастика в стране-агрессоре вышла на иной уровень. Уж тут точно поспорить сложно, ведь какой бы сферой не заинтересовалась Кабаева, ее однозначно ждет успех.

Напомним, ранее Алина Кабаева устроила скандал из-за отказа российским гимнасткам выступать под флагом РФ.

Ранее также любовница диктатора и террориста Путина, бывшая гимнастка Алина Кабаева появилась на публике. Она выглядела опухшей и была одета в расстянутые треники.

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