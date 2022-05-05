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"Кабаева в молодости": Путин завел себе новую фаворитку - ей всего 16 лет

5 мая 2022, 11:02

На 16-летие Путин подарил Валиевой шелковый платок. В древние времена существовала традиция: мужчины дарили девушкам платки перед тем, как засватать их.

Путин и Валиева
В апреле Путин провел неформальную встречу с фигуристкой Камилой Валиевой / Фото championat.com

Кремлевский диктатор Владимир Путин вероятно уже много месяцев сидит в бункере и выходит лишь по особенным случаям. В том числе и для того, чтобы поздравить с 16-летием российскую фигуристку Камилу Валиеву. Юная спортсменка, по слухам, стала новой фавориткой Путина, а в Сети ее называют "Кабаевой в молодости".

26 апреля на встрече олимпийских чемпионов Пекина-2022 в Кремле Путин провел неформальную встречу с Валиевой. В этот день девушка праздновала свой день рождения.

Путин заметно нервничал, переминался с ноги на ногу, похлопывал руками по трибуне, за которой стоял, а когда говорил о таланте Камилы, расплылся в улыбке.

Российский диктатор выпил с фигуристкой шампанского и подарил ей шелковый платок. Интересно, что в древние времена существовала традиция: мужчины дарили девушкам платки перед тем, как засватать их.

Апрельская встреча Путина с Валиевой напоминает первое общение президента РФ с его нынешней любовницей, а может быть, уже и женой – гимнасткой Алиной Кабаевой. Когда они познакомились, Алине было 18 лет.

Камила Валиева - что о ней известно

Камила Валиева фигурным катанием занимается с 3,5 лет. Выступает в одиночном катании, Олимпийская чемпионка в командном соревновании (2022), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020. Победительница этапов Гран-при — Skate Canada 2021 и Rostelecom Cup 2021, победительница турнира серии "челленджер" Finlandia Trophy 2021, серебряный призер чемпионата России (2021). Чемпионка России (2022), а также чемпионка Европы (2022).

11 февраля 2022 года International Testing Agency (ITA) сообщило, что в пробе на допинг спортсменки, взятой на чемпионате России в Санкт-Петербурге в декабре, был обнаружен запрещенный в спорте препарат — триметазидин. Это вещество является метаболиком, улучшает кровообращение и выносливость спортсменов, что позволяет им выполнять больший объем тренировок. К слову, у Кабаевой тоже был скандал с допингом во время ее спортивной карьеры.

14 февраля 2022 года спортивный суд CAS отклонил апелляции МОК, WADA и ISU и разрешил Камиле Валиевой выступление на Олимпиаде 2022, где она и получила свою медаль.

  • Камила Валиева
    Камила Валиева t.me/kamilavalieva26official
  • Камила Валиева
    Камила Валиева t.me/kamilavalieva26official
  • Камила Валиева
    Камила Валиева t.me/kamilavalieva26official
  • Камила Валиева
    Камила Валиева t.me/kamilavalieva26official
  • Камила Валиева
    Камила Валиева t.me/kamilavalieva26official
  • Камила Валиева
    Камила Валиева t.me/kamilavalieva26official
  • Камила Валиева
    Камила Валиева t.me/kamilavalieva26official

Как сообщал Главред, в соцсетях ходят слухи, что Кабаева снова беременна. Об этом говорится в Instagram-аккаунте general.svr.

"Мы уже сообщали о том, что вчера президент России Владимир Путин, по словам очевидцев, выглядел подавленным и несколько отрешенным. Это вполне объяснимо, вчера Путин узнал, что его многолетняя сожительница и мать его детей Алина Кабаева очередной, а вернее, видимо, внеочередной раз беременна. Тут бы президенту жить да радоваться, ан-нет...", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее СМИ выяснили подробности роскошной жизни любовницы президента РФ Владимира Путина Алины Кабаевой. Спортсменка пряталась в Швейцарии вместе с 4 детьми от кремлевского диктатора в "частном и очень защищенном" шале на берегу озера Лугано.

В апреле Кабаева неожиданно появилась в Москве на первой репетиции своего фестиваля на "ВТБ-Арене".

Фото подружки "фюрера" попало в соцсеть. Пользователи заметили на ее пальце обручальное кольцо. Кроме того, похоже, что лицу Кабаевой приложил руку пластический хирург.

Другие новости:

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