Кабаева прижалась к чужому мужчине: фото попало в сеть

Известная российская спортсменка Алина Кабаева, которую считают любовницей президента диктатора РФ Владимира Путина, попала в объективы фотокамер с мужчиной.
На фото, которое опубликовали ряд пропагандистских СМИ, любовница Путина обнимается с российским комментатором Дмитрием Губерниевым, который участвовал в озвучке телеверсии международного турнира по художественной гимнастике "Небесная грация".
После встречи Губерниев сделал новогоднее фото с Кабаевой. На снимке гимнастка стоит в обнимку с комментатором рядом с новогодней елкой.
"Прокомментировали художественную гимнастику", — подписал фото комментатор.
Отношения Путина и Кабаевой
Слухи о романе Путина и Кабаевой ходят уже давно. Ее считают любовницей, сожительницей или даже женой кремлевского диктатора. В феврале она появилась на мероприятии в честь 15-летия Национальной Медиа Группы РФ с обручальным кольцом.
По данным СМИ, у Путина и Кабаевой четверо общих детей - два мальчика и девочки-двойняшки. Дочерей бывшая гимнастка родила в Швейцарии.
Издание Le News писало, что Алина Кабаева родила ребенка в клинике Святой Анны в италоязычном регионе Швейцарии Лугано. Отцом этого ребенка якобы является Владимир Путин.
Существовали противоречивые версии этой истории. Различные местные СМИ, в том числе Corriere del Ticino, писали о рождении девочки, а недавно удаленный аккаунт в Twіtter на имя Алины Кабаевой (возможно настоящий, а возможно и фейковый) сообщил о рождении мальчика. По другим сообщениям, Кабаева родила близнецов.
Газета Blick писала, что Путин мог сопровождать Кабаеву и, возможно, оставался с ней в клинике. В любом случае Кремль отрицал, что Путин является отцом одного или нескольких детей Кабаевой.
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