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Jerry Heil написала песню в прямом эфире Сніданку з 1+1 из укрытия и рассказала, о своей любви

24 октября 2022, 12:03

Творческая личность творческая во всем - ни тревоги, ни укрытия и неудобства не смогли помешать Jerry Heil.

Jerry Heil
Jerry Heil на Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

На днях эксклюзивно "Сніданок. Выходной" посетила украинская певица Jerry Heil. Исполнительница сейчас находится на обучении в США и вернулась в Украину после полугода отсутствия. Говорит, что приезд домой подарил состояние покоя.

"Было ощущение, что я наконец вернулась в реальность. Потому что все время, пока меня не было, я пребывала словно во сне. Все было каким-то нереальным и пластмассовым. И тут я поворачиваюсь - и будто проснулась. Я твердо стою на земле, несмотря на воздушную тревогу, у меня произошло некоторое слияние с окружающей средой и очень спокойно стало на душе", - отметила Jerry Heil.

Jerry Heil
Jerry Heil на Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

Певица вернулась домой на свое 27-летие и поделилась, что в честь ее приезда дома собралась вся семья. Эксклюзивно Jerry Heil рассказала, что родственники, поздравляя, желали найти певице свою вторую половинку. Ведущая "Сніданок. Выходной" Валентина Хамайко подчеркнула, что на все свое время. А вот насчет того, где певица хочет встретить свое счастье за границей или в Украине, она рассказала: "Если честно, то хочется здесь...".

Кроме Дня рождения, певица вернулась в Украину и для того, чтобы дать здесь концерт, где на сцену впервые выйдет дуэтом вместе с мамой - Людмилой Шемаевой. Сама Jerry Heil призналась, что в будущем планирует создать еще композиции для мамы и уже активно над этим работает. Также певица поделилась деталями своего обучения в Бостоне и рассказала, почему отправилась получать образование за океан.

Jerry Heil
Jerry Heil на Сніданку з 1+1 / Пресс-служба

"Я пошла туда учиться, потому что у нас нет специальности film scoring - написание музыки к кинофильмам. Это была давняя мечта на протяжении всей моей жизни. Помню, что когда выбирала себе специальность, то думала, что я хочу: петь или быть композитором. И в результате выбрала учебу на хорового дирижера. А сюда я пошла конкретно туда, чем горю", - отметила певица.

Настоящим сюрпризом для зрителей стала музыкальная импровизация от исполнительницы, которая создала куплет новой песни, беря за основу рандомные слова от ведущих " Сніданок. Выходной " Валентины Хамайко, Александра Попова и Игоря Цыганыка. Кроме того, прямой эфир программы состоялся из укрытия, где ведущие и гости находились из-за воздушной тревоги.

Напоминаем, ежедневно на зрителей Сніданок з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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