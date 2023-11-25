Извинится и вернется в Мосвку: в России спрогнозировали покаяние Лободы

Шахназаров заявил, что артистка якобы отчаялась настолько, что вскоре "может извиниться за все сказанное.

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Светлана Лобода врядли вернется в террористическую Москву/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/lobodaofficial

Российский журналист Михаил Шахназаров предположил, что украинская певица Светлана Лобода, которая с начала российского вторжения в Украину, встала на сторону своей родины, скоро приедет извиняться на болота.

Как написало террористическое издание Стархит, Шахназаров заявил, что артистка якобы отчаялась настолько, что вскоре "может извиниться за все сказанное", лишь бы приехать в Москву и начать зарабатывать, как прежде.

"А ты в курсе, что она не теряет надежды вернуться сюда? На самом деле это так. Она думает, что все успокоится, мол, пересидит в Юрмале, в соснах, да и вернется. Она думает, что у нее есть возможность вернуться сюда, потому что там заработка не будет", — заявил пропагандист.

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Напомним, ранее Светлана Лобода заставила своих поклонников поволноваться - в ее блоге в Instagram появилось фото, на котором певица держит за руку загадочного мужчину. При этом на ее пальце красуется обручальное кольцо с бриллиантами.

Напомним, Светлана Лобода после начала войны в Украине активно помогает украинцам. После трагедии на Каховской ГЭС Лобода предоставила квартиру в Киеве для проживания многодетной семье из Херсона и передала 100 тысяч гривен благотворительному фонду для помощи жителям, которые лишились своих домов.

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