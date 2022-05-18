Известный ведущий рассказал о проклятии, которое нависло над Светланой Лободой

Танкович прокомментировал положение Лободы в шоу-бизнесе после замалчивания войны в Украине / Коллаж

Украинский и белорусский актер и телеведущий Дмитрий Танкович в интервью для України24 порассуждал о том, что полномасштабное военное вторжение рф в Украину - не время и не место для полутонов.

Сложившиеся в нашей стране обстоятельства вынуждают каждого человека, в особенности публичного, принять ту или иную сторону. К таким моментам аудитория очень чувствительна, и сейчас запоминает каждый промах или победу.

Очень наглядной в этом плане Танкович считает историю Светланы Лободы, которая сперва пыталась держать нейтралитет, позицию голубя мира, в надежде сохранить хорошие отношения и работу и в рф, и в Украине.

Лишь спустя месяц после начала войны она назвала вещи своими именами - в Украине война, и ее начала россия. Однако поклонники и коллеги до сих пор не могут простить ей это промедление, которое ведущий сравнивает с проклятием.

"Война – это время определяться. Потому что если этого не сделать, то потом эти люди себе не найдут места. Мы можем посмотреть на Светлану Лободу – на мой взгляд, это очень яркий пример. Когда она уехала в москву и ничего не говорила, ее прокляли здесь. А когда попыталась что-то сказать, ее прокляли в москве. И сейчас Светлана Лобода не найдет себя ни в Украине, ни в россии. Я понимаю: страшно. Да черт побери, всем страшно. Это на самом деле нормально. Но надо делать выбор, ребята. Вот как-то так жизнь сложилась. Надо выбрать", - говорит Танкович.

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Ранее Дмитрий Танкович рассказал, каково это - работать с Оксаной Марченко, и почему ее считали "некомфортным человеком".

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