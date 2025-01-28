Известный украинский музыкант вступил в ряды ВСУ

Кратко:
- Артист пошел служить добровольцем
- Ранее Самсонов уделял большое внимание волонтерству
Украинский музыкант, вокалист блэк-метал группы Заводь и автор музыкального блога "Про це" Дмитрий Самсонов вступил в ряды ВСУ. Сейчас артист готовится к прохождению обучения.
С начала полномасштабной войны Самсонов занимался волонтерством на пользу наших защитников. Теперь он и сам решил присоединится к тем, кто стоит на защите Украины.
"Пишу это сугубо для канала, не распространяя в соцсетях. Я присоединился к рядам ВСУ и имею супер ограниченное время, чтобы докупить все необходимое перед стартом учений", - сообщил в своем Telegram-канале Дмитрий с припиской о дополнительном сборе средств на экипировку.
Дмитрий Самсонов - третий из группы Заводь, кто вступил в Силы Обороны Украины. В мае 2024-го сооснователь и бас-гитарист коллектива Влад вступил в ВСУ. В ноябре 2024 года на странице Заводи в Instagram появилось сообщение о гибели на войне их барабанщика.
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Ранее Главред рассказывал, что у беглеца Потапа начались проблемы. Он придумал себе новое творческое амплуа, суть и выходки которого возмущают людей настолько, что те предлагают лишить артиста украинского гражданства.
Также жена создателя Мира наизнанку Дмитрия Комарова, украинская ведущая и модель Александра Кучеренко, вышла на связь после слухов о разводе и сделала заявление.
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