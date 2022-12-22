Известный украинский хореограф стала матерью в первый раз

Огромная семья проекта Танцы со звездами стала больше на одного маленького человека.

Ксения Горб впервые стала мамой / instagram.com/kseniya.gorb

Украинская танцовщица и хореограф проекта Танцы со звездами Ксения Горб впервые стала матерью.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram. Горб до последнего момента держала свою беременность в секрете - в социальных сетях она тщательно скрывала, что ждет ребенка.

Ксения с супругом, режиссером Артемом Приходько, опубликовали трогательные снимки, на которых танцовщица позирует с беременным животиком. Пол и имя ребенка, а также дату его появления на свет пара пока раскрывать не стала.

"В эти "темные времена" для Украины в нашей семье произошло светлое событие. Недавно мы стали родителями ❤️. Такие вот дела", - подписала фото Горб.

С пополнением в семье хореографа поздравили Юлия Санина, Дарья Петрожицкая, Людмила Барбир, Санта Димопулос, Елена Шоптенко, Евгений Кот, Анна Ризатдинова, Илона Гвоздева, и др.

Ксения Горб и Артем Приходько впервые стали родителями / instagram.com/kseniya.gorb

Ранее американская певица барбадосского происхождения Рианна впервые показала лицо своего сына, которого родила в мае 2022 года. Как артистка назвала малыша от репера ASAP Rocky она пока хранит в секрете.

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