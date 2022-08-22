Известный российский певец назвал Путина "кровавым Гитлером"/ скриншоты из видео, https://ua.depositphotos.com/

Известный российский музыкант-оппозиционер Алексей Лебединский (более известный как "Профессор"), звезда поп-музыки 90-х, написал пост в Facebook, в котором признался в любви к Харькову и в ненависти ‒ к диктатору Путину.

"И с самого детства, каждое лето, по пути из Питера в Новороссийск к родственникам и обратно я так ждал именно остановки поезда в Харькове – там была самая длинная остановка, целый час, и тетеньки продавали самые вкусняшки на перроне – малосольные огурчики, горячую вареную картошку с маслом и укропом, блинчики и драники, жареную курицу, маринованные помидорчики, свежайший хлеб и много еще всякого вкусного. Мама всегда разрешала потратить пару рублей на этот пир. Одно из чудесных воспоминаний детства", – написал музыкант.

Он рассказал, что сейчас в Харькове остаются его друзья, которые ежедневно прячутся от ракет и теряют близких, а также наблюдают, как рушатся и горят их дома.

"[Харьков в огне ‒ Главред] По вине спятившего, выросшего со мной в одном городе, на одном Васильевском острове. Сколько раз я его видел, но никто не мог сказать мне, что это будущий кровавый Гитлер, который через много лет устроит ад для близких мне людей. Да и не поверил бы. Он даже казался намного милее, чем большинство из тех, кого приходилось видеть по работе – чинуши-ворюги, бандосы-убийцы, мошенники самого разного покроя. Ну так ведь и есть – настоящие монстры сидят в тех людях, от которых мы и не ждем ничего подобного", ‒ говорит Лебединский.

Напомним, ранее известная российская певица, которая была в жюри украинского проекта "Х-фактор" Ирина Дубцова, открыто поддержала военное вторжение россии в Украину, со всеми вытекающими последствиями, смертями и насилием в отношении мирных украинских граждан.

Она в точности повторяет кремлевские нарративы: Дубцова считает войну единственно возможным способом решения "украинского конфликта и защиты населения Донбасса и всех русских в Украине".

Другие новости:

Смотрите онлайн новости Харькова