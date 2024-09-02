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Известный репер умер на сцене во время своего концерта - последние слова артиста

Анна Подгорная
2 сентября 2024, 01:30
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Fatman Scoop ушел из жизни так же ярко, как жил и творил.
Умер Fatman Scoop
Умер Fatman Scoop - подробности смерти Fatman Scoop / коллаж: Главред, фото: pexels.com, instagram.com/fatmanscoop

Американский реп-исполнитель Fatman Scoop (Айзек Фриман III) умер в возрасте 53 лет. Об этом сообщает издание Variety.

Со Скупом произошел несчастный случай во время концерта в городе Хамден, Коннектикут. Артист потерял сознание прямо на сцене и был экстренно доставлен в ближайшую больницу где и скончался. Об этом сообщил мэр Хамдена на своей странице в Facebook.

После смерти репера New York Post опубликовали видео, на котором запечатлены последние секунды Фримана в сознании. Его последними словами на сцене (их артист произносил уже с затрудненным дыханием): "Если вы пришли на вечеринку... пошумите".

видео дня

Смерть Скупа также подтвердило агентство MN2S, с которым сотрудничал артист. "Скуп был яркой фигурой в музыкальном мире, его творчество любили бесчисленные поклонники по всему миру. Его легендарный голос, заразительная энергия и яркая индивидуальность оставили неизгладимый след в индустрии, и его наследие будет жить благодаря его вечной музыке", - отметила Шэррон Элкабас из MN2S.

Также по поводу смерти Айзека Фримана высказалась его семья на официальной странице звезды в Instagram: "Прошлой ночью мир потерял лучезарную душу, маяк света на сцене и в жизни. Он был смехом в нашей жизни, постоянным источником поддержки, непоколебимой силы и мужества. FatMan Scoop был известен всему миру как неоспоримый голос клуба. Его музыка заставляла нас танцевать и с позитивом относиться к жизни. Его радость была заразительной, а щедрость, которую он проявлял ко всем, никогда не будет забыта".

Кто такой Fatman Scoop?

Айзек Фримен III (6 августа 1971 - 30 августа 2024), более известный под своим сценическим псевдонимом Fatman Scoop, был американским рэпером и радиоведущим. Известный своим громким и грубым вокалом в различных хип-хоп песнях. Получил популярность благодаря своим гостевым выступлениям в синглах 2005 года "Lose Control" Мисси Эллиотт и "It's Like That" Мэрайи Кэри, а также благодаря своему хиту 1999 года "Be Faithful" (при участии Crooklyn Clan), который возглавил UK Singles Chart в 2003 году. Обладатель "Грэмми" (2005), сообщает Википедия.

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