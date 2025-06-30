Мастер маскировки: как Леся Никитюк скрывала беременность

Кратко:
- Лесе Никитюк удалось скрыть от общественности свое положение
- После родов в Сети появились кадры "маскировки" ведущей
Все счастливые моменты, связанные с беременностью и родами, украинская ведущая, модель и актриса Леся Никитюк мастерски скрывала: в Сети ходили упорные слухи о ее положении, но она ни разу не засветилась с округлыми животиком, мастерски маскируя его под многослойными нарядами.
Тренд на оверсайз спас звездную маму от излишнего любопытства окружающих. Теперь, когда малыш появился на свет, карты можно раскрыть: издание Клац опубликовала несколько фото из личного архива Никитюк на разных сроках беременности.
В комментариях отмечают, что материнство Лесе очень к лицу - на снимках она просто сияет от счастья. Также в Instagram появилось видео, на котором ведущая в стильном наряде серьезно позирует перед камерой, а затем с озорной улыбкой приоткрывает пиджак и демонстрирует животик.
Полное видео на канале STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказал, что Pivovarov получил звание Заслуженного артиста Украины за вклад в развитие страны. Знаменательное для карьеры Артема Пивоварова событие произошло в День его рождения.
Также стало известно, что что турецко-украинский бизнесмен Мурат Налчаджиоглу расстался с девушкой-тренером. О его романе с Людмилой Оверковской стало известно лишь в апреле.
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Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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