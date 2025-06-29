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"В свой День рождения": Pivovarov получил "Заслуженного"

Анна Подгорная
29 июня 2025, 17:39
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Артему Пивоварову присвоили звание за заслуги в развитии страны.
Артем Пивоваров
Артем Пивоваров Заслуженный артист Украины - певец получил звание / коллаж: Главред, фото: facebook.com/pivovarovofficial

Вкратце:

  • Pivovarov стал Заслуженным артистом Украины
  • Звание ему присвоили ко Дню конституции

Украинский певец Артем Пивоваров получил ко Дню рождения почетный подарок: указом президента Украины №424/2025 он был отмечен государственной наградой - ему присвоили звание Заслуженного артиста. Новость об этом появилась на сайте официального интернет-представительства украинского гаранта.

Также об этом в своем блоге в Facebook рассказал сам Пивоваров. Он опубликовал несколько фото: свидетельство о звании и момент вручения ему "Заслуженного" на Софийской площади.

видео дня

"В День Конституции Украины и свой день рождения Артем Пивоваров получил почетное звание Заслуженного артиста Украины от Президента Украины Владимира Зеленского на Софийской площади! Особый день! Всех поздравляю с Днем Конституции! Спасибо, господин Президент, за награду!" - написал певец. В комментариях поклонники поздравляют его с новым званием.

Артем Пивоваров - Заслуженный артист Украины
Артем Пивоваров Заслуженный артист Украины - певец получил звание / facebook.com/pivovarovofficial
Артем Пивоваров - Заслуженный артист Украины
Артем Пивоваров Заслуженный артист Украины - певец получил звание / facebook.com/pivovarovofficial
Артем Пивоваров - Заслуженный артист Украины
Артем Пивоваров Заслуженный артист Украины - певец получил звание / facebook.com/pivovarovofficial

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Кто такой Артем Пивоваров?

Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос країни-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твої вірші, мої ноти". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

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