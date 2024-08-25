Известную украинскую группу мобилизовали после концерта в полном составе

Уже через пару дней после получения повесток группа Будьмо появилась в военной форме.

https://stars.glavred.info/izvestnuyu-ukrainskuyu-gruppu-mobilizovali-posle-koncerta-v-polnom-sostave-10591478.html Ссылка скопирована

Группа Будьмо получила повестки после концерта в Калуше / коллаж: Главред, фото: Facebook группы Будьмо

В городе Калуш Ивано-Франковской области 21 августа состоялся концерт украинской группы Будьмо. После выступления весь музыкальный коллектив получил повестки на прохождение военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает издание Галицкий корреспондент.

После получения повестки группа в полном составе прошла ВВК, и отменила ближайшие концерты. Позже стало известно, что по результатам комиссии артисты были мобилизованы.

Сейчас группа Будьмо уже надела военную форму и прошла распределение: теперь они - солдаты 102-ой отдельной бригады территориальной обороны. Как отметил лидер коллектива Ростислав Коваль в своем блоге в Facebook, это было совместным и осознанным решением музыкантов.

видео дня

"В это нелегкое для нашего государства время, мы сознательно приняли решение вступить в ряды Вооруженных сил Украины! С сегодняшнего дня мы солдаты 102 ОБрТрО! За плечами 279 благотворительных концертов в поддержку ВСУ! Мы обещаем, что и в дальнейшем будем радовать Вас новыми песнями и верим, что сможете нас увидеть на сцене, но уже в новом амплуа! Спасибо за вашу поддержку! Верим в нашу победу. Слава Украине! Героям Слава", - написал Коваль от имени мобилизованной группы Будьмо.

Группа Будьмо вступила в ряды ВСУ / facebook.com/rostuslav.koval

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее популярная украинская блогерша-миллионница и ведущая Алина Шаманская рассказала об интимном предложении от россиянина в обмен на материальные блага.

Также легендарная украинская актриса Ольга Сумская призналась, что ее младшая дочь Анна Борисюк, которая пошла по стопам родителей, делает ей профессиональные замечания.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред