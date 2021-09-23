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Известная украинская телеведущая рассказала о трагедии, которая перевернула ее жизнь

23 сентября 2021, 22:28

Вольнова призналась, что после смерти товарища ей было так сложно, и "казалось, что я потеряла часть себя".

Светлана Вольнова
Светлана Вольнова рассказала о трагедии / скриншот

Известная украинская телеведущая и актриса Светлана Вольнова сделала откровенное признание о трагедии, которая оказала на нее сильно влияние и изменила жизнь.

51-летняя светская львица также объяснила, почему ей пришлось завершить карьеру на телевидении.

В программе Відверто.LIVE Вольнова призналась, что смерть дизайнера Сергея Ермакова в возрасте 48 лет, который был близким другом Светланы, стала для нее сильнейшим ударом.

"Это больше чем друг, понимаешь? Когда он ушел, исчезла какая-то часть меня. Потому что я держалась за ту "Светскую жизнь", за "Вольности Вольновой", за что-то еще. Ушел Сергей, я поняла, что начинается новый этап моей жизни. И я очень тяжело это пережила", - рассказала ведущая.

Вольнова призналась, что после смерти товарища ей было так сложно, и "казалось, что я потеряла часть себя".

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"Моя прошлая жизнь ушла. Мне даже стыдно признаваться, но смерть Ермакова я переживала на уровне со смертью своего отца. А в какой-то момент даже больше", - отметила она.

Как рассказала Вольнова, затем ее просто перестали брать на украинские телеканалы, хотя и поступали такие предложения.

"Меня никто никуда не брал. На меня был запрет повсюду. Я не знаю, какая причина", - говорит Светлана.

Светлана Вольнова / instagram.com/diva_volnova

Также именно ей изначально предлагали стать ведущей известной передачи вместо Ольги Фреймут, но снова - потом на канале поступил отказ: "Там сказали: "Вольнова? Да никогда в жизни".

Также Светлана рассказала и о приглашениях работать на ТВ в США, но этому помешали проблемы с языком.

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