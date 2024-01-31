Известная украинская певица увеличила грудь

Певица решилась на операцию, потому что "любит себя".

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Мамарика решила изменить свое тело / Коллаж Главред, фото Instagram/mamarika_official

Известная украинская поп-певица MamaRika (псевдоним Анастасии Кочетовой) решилась на пластическую операцию по изменению груди.

Как написала она на своей странице в Instagram, желание изменить свое тело было продиктовано любовью к себе.

"Люблю себя такой, люблю разной, радостной и грустной, полной сил и истощенной, с мейком и без. Со всеми своими недостатками, шрамами, которыми я горжусь - они напоминают мне, кто я есть, напоминают о рождении сына, о женской силе которая во мне, которая в каждой из нас", - написала она.

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Мамарика показала свои изменения / Скриншот Instagram/mamarika_official

Артистка также добавила, что при этом она готова идти дальше и становиться лучшей версией себя. "Поэтому пришло время перемен, которые придадут мне уверенности, а это так важно, согласитесь. Я долго решалась на этот шаг, ведь мое тело должно нравиться мне на 100%, и это решение было принято из большой любви к себе только так и не иначе", - пояснила она.

Мамарика решилась на трансформацию / Скриншот Instagram/mamarika

Певица также добавила, что находилась на контроле у хирурга-онколога, так как в ее семье есть эта наследственность. По ее словам, во время операции врач также пытался решить и эту проблему.

Mamarika рассказала о своей трансформации:

Напомним, ранее MamaRika рассказала о том, как певица Таисия Повалий (уроженка Киевщины, известная своей поддержкой путинского режима и много лет живущая в стране-агрессоре, РФ) еще много лет назад всячески пыталась на русском ТВ унижать украинских артистов.

Ранее также Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал сообщила о возвращении к работе - ее театр готов к гастролям по Украине, и артистка задействована сразу в четырех спектаклях.

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