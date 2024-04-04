Известная блогер-миллионщица поменяла прическу: как теперь она выглядит

Известный украинский блогер из Ивано-Франковска Саша Бо сменила прическу. Она неожиданно для всех покрасилась в темный цвет.
В своем Instagram Саша, цвет которой ранее был медовый блонд со светлыми прядями, рассказала, что однажды проснулась и поняла, что что-то нужно изменить. После этого девушка отправилась в салон красоты, где изменила прическу.
Как выглядит Саша Бо после смены имиджа
Блогер покрасилась в темно-шоколадный оттенок. Также девушка подровняла кончики и челку. Саша сказала, что уже привыкла к изменениям и теперь выглядит даже лучше, чем в свои 21.
"Ничто так не украшает меня, как уверенность во взгляде, и пару пластических операций, - подчеркнула Саша Бо.
Кто такая Саша Бо?
Саша Бо – украинская блогер. Она стала первой блогершей-украинкой, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Instagram.
Тематика блога – материнство, здоровье, красота и лайфстал.
Состоит в отношениях с Платоном Тарнавским, пишет Википедия.
Кто из украинских звезд сменил имидж – интересные новости:
Ранее Анна Тринчер удивила резкой сменой имиджа после развода. Певица сделала себе стрижку каре и челку ниже бровей.
Актриса Лилия Ребрик сменила имидж после рождения третьего ребенка. Она предстала перед своими подписчиками с волосами цвета "клубничной блондинки".
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