Известная блогер-миллионщица поменяла прическу: как теперь она выглядит

Блогер из Ивано-Франковска Саша Бо однажды утром проснулась и поняла, что нужно сменить имидж, теперь, как она сама признается, выглядит лучше, чем в 21 год.

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Саша Бо показала свой имидж / Коллаж: Главред, фото: Instagram Саша Бо

Известный украинский блогер из Ивано-Франковска Саша Бо сменила прическу. Она неожиданно для всех покрасилась в темный цвет.

В своем Instagram Саша, цвет которой ранее был медовый блонд со светлыми прядями, рассказала, что однажды проснулась и поняла, что что-то нужно изменить. После этого девушка отправилась в салон красоты, где изменила прическу.

Как выглядит Саша Бо после смены имиджа

Блогер покрасилась в темно-шоколадный оттенок. Также девушка подровняла кончики и челку. Саша сказала, что уже привыкла к изменениям и теперь выглядит даже лучше, чем в свои 21.

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"Ничто так не украшает меня, как уверенность во взгляде, и пару пластических операций, - подчеркнула Саша Бо. Саша Бо покрасилась в темно-шоколадный цвет / Instagram Саша Бо

Кто такая Саша Бо? Саша Бо – украинская блогер. Она стала первой блогершей-украинкой, которой удалось собрать миллионную аудиторию в Instagram. Тематика блога – материнство, здоровье, красота и лайфстал. Состоит в отношениях с Платоном Тарнавским, пишет Википедия.

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