"Изнутри начинает ломаться": Пугачева встревожила своим состоянием

Недавно знаменитая певица Алла Пугачева, которая поддерживает Украину после начала террористического вторжения РФ, обеспокоила поклонников появлением с тростью. Известная артистка Анна Калашникова прокомментировала состояние Примадонны росСМИ.
По ее словам, здоровье Пугачевой начало ухудшаться быстрее в последние полгода. Причиной могли стать переживания, которые усилились из-за ситуации в мире.
"Там, где она сейчас, мы сами видим, какая ситуация. И, наверное, это сказывается. Она, может быть, дольше хорошо бы выглядела... Это все нервы. Когда человек изнутри начинает ломаться, то организм как-то (реагирует — прим. ред.)", — считает Анна.
Калашникова заметила, что певица начала стремительно худеть. Для передвижения Алле внезапно понадобилась трость. Артистка предположила, что у Примадонны начались проблемы с суставами.
"Она же хорошо выглядела недавно, еще полгода назад. Она похудела очень сильно, сил вообще нет. Что-то с ногами, что-то с коленками, с тростью ходит…", — высказалась Калашникова.
О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
