Измученная Чехова рассказала о борьбе с болезнью / скриншот

Российская ведущая и певица Анфиса Чехова призналась, что последние 16 лет мучается от тяжелой болезни.

Первый приступ случился у звезды, когда ей было 24 года. Тогда телеведущая лежала в постели, как вдруг ей стало очень плохо: быстро забилось сердце, сдавило грудь, появились боли, тошнота и слабость, расскзала Чехова на своей страничке в Instagram.

"Закрываю глаза и как будто проваливаюсь в обморок! Голова кружится, ноги ватные, воздуха не хватает! Меня охватил ужас", — вспомнила Анфиса в соцсети.

Чехова подумала, что у нее случился инфаркт, но не стала обращаться в больницу. Однако, когда приступы начали повторяться, она все же записалась к врачу.

"Они случались в метро, из-за чего я перестала в него спускаться, дома в кровати, на улице, да где угодно", - рассказала звезда.

В итоге у Чеховой диагностировали вегетососудистую дистонию и панические атаки. Она пропила курс препаратов, а также занялась духовными практиками, благодаря которым научилась держать болезнь под контролем.

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