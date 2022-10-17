Российский патриотический певец спел новую песню, где зазывает на мобилизацию

Шаман/ Kp.ru

Популярный в террористической России певец-пропагандист, выступающий под псевдонимом Шаман, записал очередную ура-патриотическую песню, призывающую добровольно явиться в военкомат, чтобы отправиться на войну убивать мирных украинцев.

В частности, в новой песне исполнителя, который активно поддерживает войну в Украине, есть слова:

"Это вызов твой, главный бой, Время побеждать над собой, Оставляя всех за твоей спиной, Это вызов твой", - призывает певец, ранее исполнивший хиты "Я русский".

Отметим, ранее стало известно о том, что налоговая служба России 11 октября этого года ликвидировала фирму украинской певицы-запроданки Ани Лорак.

По информации российских СМИ, когда-то фирма приносила Лорак до 40 млн рублей в год (640 000 долларов), но с 2021 года организацию постоянно штормило после секс-скандала с композитором Константином Меладзе.

"Юристы говорят, что ее закрыли из-за "недостоверных сведений". При этом сохранить компанию реально. Все неточности с юридическим адресом устранимы", - сообщают СМИ.

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