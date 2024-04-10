Изменял налево и направо: внук Елизаветы II расстался со своей избранницей

Внук Елизаветы II Питер Филлипс решил расстаться со своей избранницей Лидси Стивен.

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Питер Филлипс расстался с возлюбленной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/theroyalfamily/

Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс еще в 2021 году шокировал разводом с женой Отэм. Супруги тогда заявили, что в равной степени будут заниматься воспитанием дочерей - Саванны и Айлы.

Но через некоторое время Филлипс нашел новую возлюбленную - Лидси Стивен, сейчас же стало известно об их разрыву. Один из друзей Питера рассказал изданию HELLO! некоторые детали скандала, но причину расставания пары не сообщил. Инсайдер заявил, что Филиппс и Стивен остались друзьями.

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Но ходят слухи, что причиной разрыва стала неверность Питера, который часто был в отьездах по бизнесу и о его интрижках постоянно рассказывали Линдси. Девушка устала от этих разговоров и все привело к разрыву отношений.

Отметим, что для поклонников королевской семьи стало шоком такое известие, ведь Линдси очень тепло приняли родные Питера. Даже королева Елизавета была в восторге от выбора внука.

Кто такой Питер Филлипс? Питер Марк Эндрю Филлипс — член британской королевской семьи, первый ребёнок и единственный сын принцессы Анны и её первого мужа, капитана Марка Филлипса, 18-й в линии наследования престола. Старший из племянников короля Чарльза III.

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