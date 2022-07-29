Из-за воздушной тревоги сорвалось выступление Златы Огневич: певица дала интервью в бомбоубежище

Злата Огневич презентовала новую песню во время воздушной тревоги в бомбоубежище / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 в прямом эфире на YouTube по будням с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости о стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Ведущим программы Людмиле Барбир и Руслану Сеничкину пришлось прямо в прямом эфире из-за воздушной тревоги в столице направиться в бомбоубежище. Именно оттуда они продолжили вести программу. С презентацией своей новой песни и видеоработы на Сніданок з 1+1 пришла певица Злата Огневич. По плану, она должна была представить композицию вживую в студии, однако воздушная тревога внесла свои коррективы.

Певица спустилась вместе с ведущими в бомбоубежище, где и рассказала о новой работе "Світло", посвященной работникам ГСЧС. По ее словам, мир увидел, какие украинцы мужественные и отважные, однако именно ГСЧС-ники остаются героями за кадром.

"Мы пьем утром кофе, мы сейчас общаемся. А именно в это время ГСЧС разгребает завалы, спасает людей, оказывает им психологическую помощь. И совершает просто героические поступки. Я не осознавала этого, пока не увидела эти документальные кадры, насколько человек может быть супергероем. И они среди нас. Каждый из них герой: ВСУ, волонтеры, просто обычные украинцы, которые борются, как могут, а также ГСЧС. Я хочу, чтобы люди увидели их ежечасную работу", - поделилась певица.

В клип вошли кадры спасения ГСЧС-никами украинцев после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Также Огневич рассказала, что автором слов к песне стала участница Голосу країни-9, популярная певица ROXOLANA и ее саундпродюсер Михаил Гайдай. Певица вспомнила: песня "Світло" создавалась также во время воздушных тревог.

Злата Огневич презентовала новую песню во время воздушной тревоги в бомбоубежище / instagram.com/zlata.ognevich

Относительно того, как полномасштабное вторжение встретила певица, Огневич вспоминает: "С 24 февраля я была в Киеве, меня застало полномасштабное вторжение в постели. Я должна была сдавать на права в этот день. Ко мне в этот период переехала сестра с племянницей. И мы ночевали в таком бомбоубежище, перенесли туда матрасы, понадували все, что было".

Сегодня певица отправляется к украинским бойцам на передовую, чтобы спеть для них и поднять их боевой дух. Подчеркивает, что наши военные очень сильно и мощно настроены.

"Когда мы приезжаем к ним с концертами, они говорят: "Мы видим теперь ради кого мы боремся". Они чувствуют, что их поддерживает народ. Мы все стали единым целым. И я вижу этот огонь в глазах наших бойцов и горжусь ими. У нас такие крутые мужчины и женщины. 50 тысяч женщин служит в ВСУ, можешь себе представить вообще? Девушки, вы фантастические", - отметила Огневич.

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.