УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Из-за воздушной тревоги сорвалось выступление Златы Огневич: певица дала интервью в бомбоубежище

29 июля 2022, 21:37

Огневич пообщалась с ведущими Сніданку з 1+1 про новую песню и выступления для ВСУ.

Злата Огневич
Злата Огневич презентовала новую песню во время воздушной тревоги в бомбоубежище / Пресс-служба

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканалов ТЕТ и 2+2 в прямом эфире на YouTube по будням с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости о стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Ведущим программы Людмиле Барбир и Руслану Сеничкину пришлось прямо в прямом эфире из-за воздушной тревоги в столице направиться в бомбоубежище. Именно оттуда они продолжили вести программу. С презентацией своей новой песни и видеоработы на Сніданок з 1+1 пришла певица Злата Огневич. По плану, она должна была представить композицию вживую в студии, однако воздушная тревога внесла свои коррективы.

Певица спустилась вместе с ведущими в бомбоубежище, где и рассказала о новой работе "Світло", посвященной работникам ГСЧС. По ее словам, мир увидел, какие украинцы мужественные и отважные, однако именно ГСЧС-ники остаются героями за кадром.

"Мы пьем утром кофе, мы сейчас общаемся. А именно в это время ГСЧС разгребает завалы, спасает людей, оказывает им психологическую помощь. И совершает просто героические поступки. Я не осознавала этого, пока не увидела эти документальные кадры, насколько человек может быть супергероем. И они среди нас. Каждый из них герой: ВСУ, волонтеры, просто обычные украинцы, которые борются, как могут, а также ГСЧС. Я хочу, чтобы люди увидели их ежечасную работу", - поделилась певица.

В клип вошли кадры спасения ГСЧС-никами украинцев после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Также Огневич рассказала, что автором слов к песне стала участница Голосу країни-9, популярная певица ROXOLANA и ее саундпродюсер Михаил Гайдай. Певица вспомнила: песня "Світло" создавалась также во время воздушных тревог.

Злата Огневич
Злата Огневич презентовала новую песню во время воздушной тревоги в бомбоубежище / instagram.com/zlata.ognevich

Относительно того, как полномасштабное вторжение встретила певица, Огневич вспоминает: "С 24 февраля я была в Киеве, меня застало полномасштабное вторжение в постели. Я должна была сдавать на права в этот день. Ко мне в этот период переехала сестра с племянницей. И мы ночевали в таком бомбоубежище, перенесли туда матрасы, понадували все, что было".

Сегодня певица отправляется к украинским бойцам на передовую, чтобы спеть для них и поднять их боевой дух. Подчеркивает, что наши военные очень сильно и мощно настроены.

"Когда мы приезжаем к ним с концертами, они говорят: "Мы видим теперь ради кого мы боремся". Они чувствуют, что их поддерживает народ. Мы все стали единым целым. И я вижу этот огонь в глазах наших бойцов и горжусь ими. У нас такие крутые мужчины и женщины. 50 тысяч женщин служит в ВСУ, можешь себе представить вообще? Девушки, вы фантастические", - отметила Огневич.

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканалах ТЕТ и 2+2, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

шоу-бизнес Сніданок з 1+1 Злата Огневич новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

22:20

Тупик для оккупантов: ВСУ остановили наступление РФ, в Пентагоне назвали причину

22:07

США ввели новые санкции против россиян: кто угодил в список "счастливчиков"

21:51

На Запорожье ВСУ отразили штурм оккупантов: "покрошили" десятки морпехов РФВидео

21:41

Блинкен пригрозил РФ санкциями за аннексию территорий Украины: Лавров отреагировал

21:38

Русская тварь во имя цивилизации должна быть раздавлена в нольмнение

Реклама
21:37

Из-за воздушной тревоги сорвалось выступление Златы Огневич: певица дала интервью в бомбоубежищеВидео

21:33

Очень боевая: эксперт по этикету объяснила суть назвала позы Зеленской на фото для Vogue

21:27

Угроза захвата Киева: в разведке Канады назвали главную проблему оккупантов РФВидео

21:20

Приметы на 30 июля: какие 2 вещи нельзя делать, чтобы в дом несчастье не впуститьВидео

21:05

"Популяризировала коммунизм": в Ивано-Франковске женщине дали 5 лет тюрьмы за посты во "ВКонтакте"

21:03

Циничный теракт с целью дискредитации ВСУ: официальное заявление Украины по трагедии в ЕленовкеВидео

20:56

Выстрел в яблочко: снайпер ВСУ "снял" комполка "элитных" войск оккупантов РФВидео

20:36

Расправа РФ над пленными: Залужный пообещал мстить за каждого убитого и покалеченногоВидео

20:28

"Они "отмороженные", могут в ногу выстрелить": оккупант пожаловался на командиров "под веществами"Видео

20:16

Недостаточно данных: в США отреагировали на кровавую трагедию в ЕленовкеВидео

20:01

Украина как старший брат отлупит: Витовская спрогнозировала, как будет распадаться Россия

19:54

Мечта Путина: Горбач рассказал, почему Россия все еще хочет захватить КиевВидео

19:45

"Традиция": Киркоров показал, как зажимается с Лорак в Крыму

19:40

Кровавый теракт в Еленовке: РФ заметала следы преступлений - ЕрмакВидео

19:30

Нацбанк запретил обменникам выставлять табло с курсом валют

Реклама
19:29

Вахтанг Кикабидзе назвал войну геноцидом украинского народа, а Зеленского "настоящим мужиком"

19:28

"Светлое будущее Украины": в Запорожье дети на улице продают безделушки ради помощи ВСУ

19:03

6 ошибок при стирке, которые портят ваши вещи и ломают машинку

18:58

Взметнулся гигантский столб дыма: под Никополем взорвали склад оккупантов РФВидео

18:50

С днем ангела, Марина – душевные поздравления и красивые картинки именинницам

18:37

От пятен не останется ни следа: 5 эффективных способов, как отстирать мазут с одежды

18:34

Теракт в Еленовке: наемники "Вагнера" скрывали следы преступлений - ГУРВидео

17:58

Зачистка на Донецком направлении: ВСУ выбили врага из еще одного населенного пунктаВидео

17:39

Путинский "пес" Стивен Сигал обиделся на русофобию, и рассказал о своих украинских корнях

17:35

Германия передаст Украине танки для строительства мостов: что о них известноВидео

17:34

Проблемы со здоровьем и враги на работе: 4 знакам зодиака в августе 2022 свалятся на голову неудачиВидео

17:33

Россияне сами подорвали здание с пленными в Еленовке - перехват СБУ

17:23

РФ планировала казнь заранее: в Сети разнесли версию об ударе HIMARS по ЕленовкеВидео

17:18

Лобода без макияжа показала себя с дочкой

17:06

Рада дала отсрочку от мобилизации новым категориями населения: кого касается

16:58

"Были мертвы на момент начала пожара": Арестович раскрыл подробности удара РФ по колонии в Еленовке

16:49

Фокус с Крымом не пройдет: эксперт объяснил, может ли Кремль заставить Запад признать оккупацию Херсона

16:49

Персональное поражение "старичка" Путина: в РФ раскрыли сценарий освобождения ХерсонаВидео

16:37

Как правильно пользоваться патчами и чем они опасны: топ-4 совета экспертов

16:29

"Сколько будем терпеть эту клячу?": путинист Басков набросился на Собчак из-за обиженного Газманова

Реклама
16:20

Посуда будет сиять от чистоты: 2 способа отмыть жир с крышки сковороды, не потратив ни копейки

16:19

Вышел украинский перевод американской книги "Очерки новейшей истории Украины, 1991-2021" новости компании

16:19

Путиниста Киркорова после выступления в Крыму пограничники обломали с концертом в Молдове

15:59

Оккупанты "остались без рук и ног": детали удара по технике и нефтебазе РФ под ХерсономВидео

15:54

Северная Македония передает Украине советские танки Т-72Видео

15:47

Запад ударит по бункеру Путина, если он развяжет ядерную войну – ЖдановВидео

15:30

"Есть что вспомнить": самая богатая певица Украины Камалия похвасталась декольте до пояса

15:30

Военнопленных убивали Градами: в ОП раскрыли детали удара РФ по ЕленовкеВидео

15:27

Зеленская публично отреагировала на критику ее фотографий для VogueВидео

15:22

Варварство русских возмущает: в Конгрессе США призвали предоставить Украине ATACMS и танкиВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять