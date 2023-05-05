"Иуда": вице-мисс Киева оскорбила Зеленского и ждет победы России

Предательница Наталья Бакай опозорилась безграмотными заявлениями в духе кремлевской пропаганды. "Петь" кое-как научилась, а читать, видимо, так и нет.

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Наталья Бакай / Скриншот YouTube

Бывшая вице-мисс Киева и жена беглого чиновника Игоря Бакая, которая также называет себя психологом, моделью и киевлянкой Наталья Бакай, сделала ряд таких заявлений, после которых "мать четверых детей" должна бы отбывать наказание в местах лишения свободы за предательство родины и коллаборационизм. Но обо всем по порядку.

Бакай, которая смеет называть себя украинкой, на своей странице в Instagram разместила откровенно унизительный пост, касающийся главнокомандующего и президента Украины Владимира Зеленского. Она опубликовала фрагмент видео, где снимался Зеленский, и добавила: "Беги, Вова (неценз.), беги".

Интересно, что страница предательницы уже закрыта, но скрины успело сделать издание "Обозреватель". В частности, они опубликовали фото, где разъяренные украинцы взывают к совести Бакай, на что она выдала порцию бреда в духе Соловьева.

видео дня

Игорь и Наталья Бакай / Instagram

"Как тебе не стыдно, ты же украинка", - спрашивают ее подписчики.

"Зеленский – наркоман Иуда. А мы, славяне, за веру, за православие и за справедливость... Именно потому, что я украинка, киевлянка, православная, славянка… поэтому мне за вас стыдно, а за Украину больно. Ваш Зеленский уничтожил всю страну, уничтожил генофонд, предал веру, предал Святую Лавру, ввёл нацистов и бандеровцев в ранг закона… конченный наркоман и Иуда. А вы этого не видите и ваши дети умирают за Америку и ее интересы. Очнитесь!" – вывалила сумасшедшая Бакай.

Наталья Бакай поддерживает террористов / Instagram

Безграмотная когда-то певица и жена беглого чиновника Игоря Бакая, которая не может грамотно связать двух слов, цитирует методичку Кремля во всей красе.

Бакай поддерживает террористов / Instagram

Она также выдала фразу, что "Россию не победить". Кстати, еще в 2016 году патриотка России Бакай выкладывала фото своей роскошной жизни, а также поздравляла с разными праздниками путинистов Баскова, Киркорова, стрингоносца Тарзана, Королеву и прочий сброд. "Патриотка" также размахивала российской тряпкой в Дубае, поздравляя государство-агрессора с государственными праздниками.

Бакай также когда-то пыталась петь. Один из клипов ей даже снял Алан Бадоев. Впрочем, обделенная талантом певица так и осталась нафталиновым низкопробным контентом на YouTube.

Видео о том, как Наталья Бакай пытается петь

Она также выкладывала фото своей красивой жизни в Москве, используя для этого запрещенную в Украине социальную сети "Одноклассники".

Бакай со своими детьми / Фото УНИАН

Ее муж - Игорь Бакай настоящий преступник. Он обвинялся в превышении власти и злоупотреблении служебным положением, он с семьей бежал в Россию в конце 2004 года, где получил гражданство в 2005 году. Его даже подавали в международный розыск.

Игорь Бакай / Википедия

Бакая также подозревали в краже гостиниц "Днепр", "Украина", крымских лечебниц и трех гектаров Каневского водохранилища. Кроме того, как писал ТСН, "завхоза Кучмы" и других должностных лиц ГУД подозревали в том, что они безвозмездно использовали авиационную технику авиапредприятия "Украина", подчиненного Государственному управлению делами – в течение 2003-2004 гг. по распоряжению должностных лиц ГУД было незаконно выполнено 68 коммерческих рейсов на самолетах и вертолетах госавиапредприятия на сумму свыше 1 млн. грн. Были и менее серьезные обвинения, как например, в том, что в 2003-2004 гг. Бакай издал распоряжение о выделении квартир своим заместителям с превышением жилищных норм.

Что ж, украинским силовым структурам остается обратить внимание на то, является ли коллаборантка по-прежнему владелицей украинского паспорта и обратить внимание на семью предательницы, оставшуюся в Украине.

Напомним, ранее стало известно о том, что телепропагандист Бориса Корчевников полностью оглох. Это объясняет его отрыв от реальности и пропагандистский бред, который он выдает.

Главред также сообщал о том, что российский пропагандист и муж Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян закатил истерику на росТВ, отрабатывая деньги Кремля. Не совсем адекватный режиссер не устает повторять нарративы пропаганды. Другому поклоннику войны Борису Корчевниковым он рассказал, что был знаком с Зеленским.

Ранее также одна из наиболее популярных пропагандисток Кремля, 47-летняя журналистка и заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Тина Канделаки показалась в нелепых нарядах и попросила своих фоловеров оценить ее образы.

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