Исполнительница саундтрека к мультфильму "Мулан" покончила с собой

48-летняя американо-китайская певица Коко Ли совершила самоубийство. 2 июля она предприняла попытку суицида, после чего впала в кому. Ли была доставлена в одну из больниц Гонконга, где и скончалась, не приходя в сознание 3 дня спустя.

Основной причиной решения артистки свести счеты с жизнью ее близкие называют продолжительную депрессию. О смерти Коко Ли сообщили ее сестры в Facebook.

"Мы сообщаем самые ужасные новости: Коко страдала депрессией несколько лет, но за последние месяцы ее состояние сильно ухудшилось. Вопреки тому, что она получала профессиональную помощь и делала все, чтобы преодолеть депрессию, демон внутри нее победил. 2 июля она попыталась убить себя дома и была доставлена в больницу. Врачи пытались спасти ее и вывести из комы, но 5 июля 2023 года Коко умерла", - сообщают родственники.

Коко Ли выпустила 18 студийных альбомов, два концертных альбома и пять сборников, включая ее первый англоязычный альбом Just No Other Way. Ее сингл "Do You Want My Love" вошел в топ-50 чарта Billboard Dance Club Play. Ли исполнила песню "A Love Before Time" из фильма "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" на 73-й церемонии вручения премии "Оскар", став первой американкой китайского происхождения, которая выступила на церемонии. Ли также была первым лицом бренда Chanel китайского происхождения.

В 1998 году Коко Ли озвучила главную героиню мультфильма "Мулан", а также исполнила к нему саундтрек в его мандаринской версии.

