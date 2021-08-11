Ирина Сопонару чуть не свела с ума горячим фото в соблазнительной позе

Ирина Сопонару / instagram.com/irinasoponaru/

Актриса и модель Ирина Сопонару побаловала поклонников новым пикантным кадром, для которого она позировала в крошечном бикини.

Ирина Сопронару в Instagram снова поделилась моментами со своего отдыха с подписчиками - показала, как она загорает на яхте в черном бикини, демонстрируя длинные стройные ножки, плоский животик и шикарные прелести.

"Утекай", - только и подписала Ирина свое фото.

Ирина Сопонару / instagram.com/irinasoponaru/

"Красотка", Супер", "Огненная", "Ягода Малинка", "Невероятно красивая. Ирися ты очень сексуальная. Супер", "Только хвост откинула, как вам русалка без хвоста?", - пишут ей в комментариях в ответ.

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