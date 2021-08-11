Ирина Сопонару чуть не свела с ума горячим фото в соблазнительной позе

Звезда женского квартала Ирина Сопонару поделилась провокационным кадром с отдыха.
Актриса и модель Ирина Сопонару побаловала поклонников новым пикантным кадром, для которого она позировала в крошечном бикини.
Ирина Сопронару в Instagram снова поделилась моментами со своего отдыха с подписчиками - показала, как она загорает на яхте в черном бикини, демонстрируя длинные стройные ножки, плоский животик и шикарные прелести.
"Утекай", - только и подписала Ирина свое фото.
"Красотка", Супер", "Огненная", "Ягода Малинка", "Невероятно красивая. Ирися ты очень сексуальная. Супер", "Только хвост откинула, как вам русалка без хвоста?", - пишут ей в комментариях в ответ.
Ранее дочь Немцова разделась на горячем селфи перед зеркалом
Автор: Александр Галаджий