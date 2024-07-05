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Ирина Билык выдала секрет своего младшего сына и поделилась редким фото

Алена Кюпели
5 июля 2024, 23:37
28
Певица поделилась редким фото своего младшего сына Табриза.
Ирина Билык
Ирина Билык похвасталась своим сыном/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык поделилась трогательными воспоминаниями со своего детства, а также показала редкое фото своего сына Табриза.

На своей странице в Instagram, певица раскрыла маленький секрет своего мальчика.

"Помните свою первую любовь в детстве? Я впервые влюбилась в соседского мальчика по имени Саша, когда мне было всего шесть лет! А у вас были такие детские увлечения? Кстати, Табриз мне признался, что влюблен в девочку", – сообщила 54-летняя артистка.

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Пользователи социальной сети оценили внешность мальчика и наделали множество комплиментов певице.

Кто такая Ирина Билык?

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Отметим, что младшего сына Табриза для Ирина Билык и ее бывшего мужа, российского художника и фотографа Аслана Ахмадова, выносила суррогатная мать. Пара развелась в 2021-м году.

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Напомним, ранее во время недавнего интервью певицы Ирины Билык для "Нашего радио", у нее спросили, с кем интимная жизнь у нее была лучше - с Дмитрием Коляденко или с Дмитрием Дикусаром. Ирина не стала скромничать и ответила совершенно откровенно - оба мужчины в постели были для нее выше всяких похвал и близость с ними навевает на нее приятные воспоминания.

Ранее Билык призналась, что решила принять кольцо и ухаживания мужчины, но начала пара с малого - со свиданий. Певица также рассказала, что нового жениха зовут Николай, он родом из Тернополя. Там у решительного ухажера собственная парикмахерская.

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