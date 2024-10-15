"Имею гостей": Дзидзьо показал редкое фото с мамой и удивил фанатов

Украинский известный певец Михаил Хома (Дзидзьо) редкий гость в соцсетях, но в этот раз не удержался и поделился хорошей новостью.
На своей странице в Іnstagram певец сообщил, что к нему в гости приехала мама Галина, которая уже много лет живет и работает в Португалии.
"Имею гостей! Мама приехала из Португалии в Киев", — написал Дзидзьо под фотографией с мамой.видео дня
Поклонники обрадовались такой новости и отметили, что певец очень похож на свою маму.
"Как это классно, когда мама рядом";
"Круто, вы очень похожи";
"Как мило. Вы счастливый человек, радуйтесь каждому дню, проведенному с мамочкой";
"Очень похож на маму", - написали подписчики Дзидзьо.
Кто такой Михаил Хома?
Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.
Михаил Хома - последние новости
Недавно бывшая жена DZIDZIO раскрыла детали отношений с артистом. Ярослава Притула говорит, что в день развода с Михаилом Хомой они отправились праздновать это событие.
Известный артист рассказал, вернется ли Дзидзьо. Юлик отметил, что Михаил Хома сможет вернуться к сценическому образу Дзидзьо, но с условиями.
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