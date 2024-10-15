"Имею гостей": Дзидзьо показал редкое фото с мамой и удивил фанатов

Дзидзьо встретился с мамой впервые за долгое время.

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Дзидзьо показал фото мамы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/dzidzio/

Украинский известный певец Михаил Хома (Дзидзьо) редкий гость в соцсетях, но в этот раз не удержался и поделился хорошей новостью.

На своей странице в Іnstagram певец сообщил, что к нему в гости приехала мама Галина, которая уже много лет живет и работает в Португалии.

"Имею гостей! Мама приехала из Португалии в Киев", — написал Дзидзьо под фотографией с мамой. видео дня

Поклонники обрадовались такой новости и отметили, что певец очень похож на свою маму.

"Как это классно, когда мама рядом";

"Круто, вы очень похожи";

"Как мило. Вы счастливый человек, радуйтесь каждому дню, проведенному с мамочкой";

"Очень похож на маму", - написали подписчики Дзидзьо.

Кто такой Михаил Хома? Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

Михаил Хома - последние новости

Недавно бывшая жена DZIDZIO раскрыла детали отношений с артистом. Ярослава Притула говорит, что в день развода с Михаилом Хомой они отправились праздновать это событие.

Известный артист рассказал, вернется ли Дзидзьо. Юлик отметил, что Михаил Хома сможет вернуться к сценическому образу Дзидзьо, но с условиями.

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